Sánchez i Lula segellen avui un acord sobre minerals crítics
El president espanyol i el brasiler reforcen el seu eix d’oposició a Trump
Júlia Regué
Barcelona exercirà aquest cap de setmana de capital del progressisme internacional, una cita que s’inaugurarà amb la cimera que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i el del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, celebren avui al palau de Pedralbes com a avantsala de la 4a Reunió per la Democràcia i la Global Progressive Mobilisation, i amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, com a amfitrió. No es tracta únicament d’una trobada per estrènyer llaços transoceànics entre els dos països, sinó també, en termes geopolítics, d’intentar guanyar autonomia davant els Estats Units i la Xina i, al mateix temps, exhibir que hi ha lideratges que estan disposats a plantar cara a les polítiques capitanejades per Donald Trump amb una agenda compartida basada en la diplomàcia, el no a la guerra, la defensa de la democràcia i el respecte al dret internacional.
La d’avui és la primera cimera d’aquest calibre d’Espanya amb el Brasil i, de fet, amb un país llatinoamericà, en què participaran una desena de ministres de cadascuna de les parts, una implicació que denota l’interès per traçar un camí conjunt de treball. Durant la reunió es firmaran diversos acords, i fonts del Govern expliquen que se segellarà un pacte sobre terres rares i minerals crítics, una cosa que l’acord de lliure comerç entre Mercosur i la Unió Europea facilita, mentre es donarà un reconeixement als emprenedors afavorint la inversió de les pimes. També hi haurà pactes per avançar en matèria de cooperació en innovació, ciència i cultura; així com compromisos de caràcter social, centrats en la lluita contra la violència de gènere i en la igualtat racial.
Sintonia política
Per al president del Govern, les relacions amb el Brasil són especialment rellevants perquè Espanya és el segon inversor estranger més important al país llatinoamericà, i a més hi ha una sintonia política molt clara entre els dos governs. Això ho demostra el fet que Sánchez i Lula van crear la cimera En defensa de la democràcia, que es va inaugurar el 24 de setembre del 2025 a Nova York, en el marc de la 80a Assemblea General de l’ONU, i que aquest dissabte arriba a la quarta edició, aquesta vegada a la capital catalana. Però, sobretot, es plasma en el fet que celebrin la seva trobada com la primera cimera bilateral, un format que, segons expliquen des de la Moncloa, ja quedarà institucionalitzat, i donarà un rang més elevat a les seves futures trobades i amb l’aspiració que sigui de manera bianual.
Illa exercirà d’amfitrió de la cimera i de la gran trobada progressista d’avui i demà, cosa que suposa situar Barcelona com a dic de contenció davant el creixement de l’extrema dreta. L’estratègia del president de la Generalitat, a més, és guanyar influència a Europa i més enllà de les seves fronteres.
Tres cites internacionals en dos dies
Barcelona acollirà, avui i demà, tres cites diferents tot i que connectades entre si per un mateix clima polític: la primera cimera bilateral entre Espanya i el Brasil, la 4a Reunió en defensa de la Democràcia i la Global Progressive Mobilisation, aquesta tercera organitzada pel Partit Socialista d’Espanya i els seus homòlegs internacionals.La 4a Reunió en defensa de la Democràcia se celebrarà demà amb l’objectiu de reforçar una resposta comuna davant l’extremisme, la polarització i la desinformació, fenòmens que «erosionen la cohesió social i amenacen les institucions democràtiques i el multilateralisme», assenyala l’Executiu.La tercera cita, la Global Progressive Mobilisation, constitueix una gran plataforma de coordinació entre partits polítics, entitats i responsables institucionals de signe progressista. La previsió és que reuneixi més de 3.000 assistents i més de 100 formacions polítiques de tot el món. Irene Benedicto.
