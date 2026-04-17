Sheinbaum escurça la bretxa amb Espanya per primer cop des del 2019
Els esforços per millorar les relacions bilaterals amb Mèxic han fet salts de gegant en aquestes últimes setmanes
CARIDAD BERMEO
De vegades, la política exterior no s’escriu en tractats, sinó en la por compartida. L’ombra de Trump ha resultat ser el remei més eficaç per sacsejar el glaç de la relació entre Mèxic i Espanya. Qualsevol impàs ha sigut relegat per garantir una prioritat immediata: la intenció de Pedro Sánchez de ser l’arquitecte d’un eix progressista a Occident. Un objectiu ben oposat al del mandatari nord-americà, centrat a estendre una internacional ultra. Claudia Sheinbaum sembla tenir clara la importància del seu paper.
La presidenta mexicana aterrarà demà a Barcelona per a la cimera de líders progressistes. És un pas calculat després de mesos de coreografies per suturar les bretxes obertes després de gairebé una dècada de desacords.
El gest d’acostament més visible va ser que el rei Felip VI reconegués "abusos" durant la Conquesta. Les paraules van ser una picada d’ullet al reclam que va motivar el refredament de les relacions entre els dos governs d’esquerres durant el mandat de l’expresident Andrés Manuel López Obrador i els primers mesos del Govern de Sheinbaum. L’expresident va enviar el 2019 una carta a Felip VI en la qual demandava que la Corona espanyola demanés disculpes per la Conquesta. El document va ser rebut en silenci i, després de la negativa, les relacions es van refredar. Sheinbaum es va negar a convidar el Rei a la seva presa de possessió el 2024. No obstant, el pes del context va poder més. A més de les pressions geopolítiques dels EUA, Espanya i Mèxic es troben enmig de les negociacions d’un tractat de lliure comerç entre Mèxic i la UE.
Sheinbaum va reprendre el fil i va convidar el Rei a la inauguració del Mundial de futbol a Ciutat de Mèxic. La mandatària també va aclarir que no es reunirà amb el monarca en la seva visita a Barcelona, però sí que ho farà amb Sánchez. Serà la primera trobada entre els dos des del 2019.
