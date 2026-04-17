Arrenca la nova legislatura
Les claus del pacte del PP i Vox a Extremadura: vivendes per «arrelament», veto a la cooperació, 500 milions més per a sanitat i totes les mesures
L’acord de govern s’ordena en 11 blocs i combina rebaixes fiscals, canvis en ajudes públiques i l’entrada de Vox a l’Executiu amb la Vicepresidència de Desregulació i la Conselleria d’Agricultura
Rocío Entonado Arias
Tres mesos i 26 dies després de les eleccions, el PP i Vox han segellat un pacte de govern a Extremadura per investir María Guardiola i assegurar una legislatura de quatre anys. Óscar Fernández, portaveu de Vox, serà vicepresident i conseller de Desregulació, Família i Serveis Socials en el nou Executiu de coalició, en el qual la formació també dirigirà la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Medi Natural.
L’acord de coalició compromet els quatre pressupostos per desplegar les seves mesures, 74 mesures en 61 punts. El text es reparteix en 11 àrees, des d’energia i indústria fins a educació, família, despesa i el repartiment de poder dins de l’Executiu.
Energia i indústria
El pacte inclou blindar la continuïtat d’Almaraz amb l’eliminació progressiva de l’ecotaxa energètica, un pla integral per atraure indústria amb més sòl, incentius i menys traves administratives. També el reforç de xarxes elèctriques per a indústria i vivenda i mesures per frenar macroparcs fotovoltaics i eòlics en sòl productius, vies pecuàries o zones amb afecció al patrimoni natural.
Sector primari
El PP i Vox plantegen blindar el camp davant l’Agenda 2030 i el Pacte Verd, rebutjar l’acord UE-Mercosur, crear una Direcció General de Regadius per executar el projecte de Tierra de Barros, modernitzar els regadius, infraestructures hídriques i camins rurals, i reformar lleis de medi ambient, caça, pesca, conservació de la natura i agricultura per simplificar tràmits.
També preveuen revisar la normativa de Xarxa Natura 2000, crear un fons de compensació davant les «imposicions de Brussel·les», mantenir suprimides càrregues autonòmiques lligades al Pacte Verd i generalitzar la declaració responsable en tràmits rurals.
Sanitat: 500 milions i 1.500 professionals
En sanitat, l’acord promet un pla de millora amb 500 milions d’euros addicionals a l’any en els pressupostos del 2026 i següents, campanyes quirúrgiques extraordinàries, ampliació d’horaris, derivacions i col·laboració publicoprivada.
Afegeix un pla quadriennal per contractar 1.500 professionals més al SES, incentius per a places de difícil cobertura, equiparació salarial progressiva entre categories sanitàries del SEPAD i del SES, un pla d’infraestructures sanitàries i més places i pressupost per a residències i centres de dia. També incorpora canvis en l’etiquetatge de productes estrangers.
«Seguretat, llibertat i prioritat nacional»
Aquí s’inclouen el desallotjament exprés davant l’ocupació il·legal, defensa jurídica per a propietaris i comunitats afectades, un sistema d’accés a ajudes, subvencions i prestacions inspirat en la «prioritat nacional», el reforç del transport públic per garantir accés a serveis en menys de 60 minuts i l’aplicació de la nova llei de concòrdia, amb la protecció i posada en valor de patrimoni perseguit per «les lleis ideològiques de l’esquerra», inclosa la tramitació com a Bé d’Interès Cultural (BIC) de la Creu dels Caiguts de Càceres.
Immigració
És el bloc més dur del document. El pacte rebutja el repartiment de menors estrangers no acompanyats, insta a adaptar el nou reglament europeu de retorns, planteja promoure devolucions de menors amb els seus pares, veta nous centres o ampliacions de places, endureix el règim disciplinari, preveu proves d’edat i auditories anuals de la despesa en immigració.
També inclou la supressió total de subvencions a ONG que, segons el text, afavoreixin la immigració il·legal, la creació d’una unitat contra el frau del padró i la residència efectiva, la prohibició del burca i el nicab en espais públics autonòmics i la retirada del programa de llengua àrab i cultura marroquina a les aules.
Rebaixa d’impostos
En matèria fiscal, el PP i Vox pacten abaixar progressivament l’IRPF autonòmic un punt en els dos primers trams al llarg de la legislatura, millorar la bonificació de successions i donacions per als nebots, reduir al 0,5% l’impost d’actes jurídics documentats per a compra de vivenda habitual en certs supòsits i recuperar bonificacions del 50% i del 100% en taxes i preus públics, inclosa la gratuïtat de serveis d’educació infantil de 0 a 3 anys, llicències de caça i pesca i altres tràmits.
Vivenda: «prioritat nacional»
L’acord preveu reformar la llei del sòl per liberalitzar sòl i agilitar la transformació urbanística, construir almenys 3.500 vivendes protegides i crear un sistema d’accés a vivenda protegida i lloguer social basat en la «prioritat nacional» i l’arrelament a Extremadura, amb un mínim de 10 anys d’empadronament per a compra i cinc per a lloguer. A això suma rebaixes de l’impost de transmissions patrimonials per a determinats col·lectius, finançament a 10 anys sense interessos per a aquest impost, avals públics per a famílies nombroses, deduccions en IRPF per a joves compradors, incentius fiscals al lloguer assequible i una deducció del 15% per rehabilitar vivenda destinada al lloguer.
Educació
En educació, l’acord recull l’homologació salarial progressiva dels docents extremenys a la mitjana nacional, la gratuïtat completa de les escoles infantils de 0 a 3 anys amb la incorporació del tram de 0 a 1 anys des del curs 2026-2027, la prioritat del producte espanyol i de proximitat en menjadors públics i la climatització d’escoles i instituts.
Família, natalitat i demografia
El PP i Vox pacten una deducció en l’IRPF per naixement o adopció de 500 euros pel primer fill, 1.000 pel segon i 1.200 pel tercer i següents, ampliar les deduccions per material escolar i aprovar una nova llei de família amb mesures de conciliació, vivenda, transport, educació i rebaixes fiscals.
«Despesa improductiva»
L’acord incorpora auditories periòdiques de l’ús dels recursos públics, la reducció al 50% de subvencions a sindicats, organitzacions empresarials i entitats privades sense utilitat pública acreditada, l’exigència de justificar el destí i utilitat efectiva d’ajuts ja rebuts i la reducció al mínim legal de la cooperació internacional al desenvolupament.
El paper de Vox en el Govern
El repartiment de poder atorga a Vox la Vicepresidència i Conselleria de Desregulació, Serveis Socials i Família, la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Medi Natural i el senador per designació autonòmica.
