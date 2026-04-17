Vox arrenca al PP una vicepresidència i dues conselleries a Extremadura
L’acord amb els populars inclou les carteres de Serveis Socials i Agricultura, a més de 74 mesures per assegurar la legislatura
Rocío Entonado Arias
Fumata blanca a l’Assemblea d’Extremadura. Tres mesos i 26 dies després de les eleccions, el PP i Vox van segellar a última hora d’ahir a la tarda el pacte de govern per investir María Guardiola i assegurar una legislatura de quatre anys. Óscar Fernández, portaveu de Vox, serà vicepresident i conseller de Desregulació, Serveis Socials i Família en el nou Executiu de coalició, en el qual la formació també dirigirà la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Medi Natural.
En declaracions als mitjans de comunicació a les portes de l’Assemblea, tant Guardiola com Fernández van mostrar la seva satisfacció per l’acord a què s’ha arribat, en el qual gairebé en temps de descompte han aconseguit acostar posicions "més enllà de les diferències ideològiques que hi pugui haver". El ple d’investidura se celebrarà dimarts i dimecres que ve, i la presa de possessió del nou govern serà "immediata", amb el divendres dia 24 com a data més probable.
L’acord de govern articula 74 mesures recollides en 61 punts que, segons Guardiola, aconseguiran "impulsar Extremadura com mai". El document contempla mesures en totes les àrees: energia, sanitat, habitatge, educació, migració, fiscalitat, "despeses generals" i sector primari. "Em sembla que és un acord molt complet que inclou totes les àrees del Govern i que serà bo per a Extremadura", va assenyalar la presidenta en funcions.
Eliminar burocràcia
En el nou Executiu de coalició, Vox assumirà la vicepresidència, que recaurà en Óscar Fernández, amb les competències de Serveis Socials, Família i Desregulació. Aquest departament s’encarregarà d’eliminar traves burocràtiques i administratives, simplificar procediments, eliminar duplicitats i vetllar per l’eficiència pressupostària. "Eliminarà moltes traves administratives que ara creiem que està patint en el dia a dia qualsevol extremeny corrent", va assenyalar Fernández. Així mateix, s’hi adscriuen les competències en matèria de serveis socials, inclusió, infància i família, les de joventut i les de cooperació internacional al desenvolupament, àrees que són especialment sensibles per a Vox.
La formació també assumirà la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Medi Natural, el titular de la qual es donarà a conèixer "quan correspongui". S’hi adscriuen les competències en matèria d’agricultura i ramaderia, les de la PAC, les de regadius i infraestructures rurals, i les de caça, pesca, tauromàquia i medi natural. Pel que fa als càrrecs, el PP també es compromet a tornar a designar senador autonòmic el diputat de la formació Ángel Pelayo Gordillo. Laureano León, per tant, haurà de renunciar a aquest càrrec, que encara continuava compatibilitzant amb l’acta de parlamentari dins l’Assemblea d’Extremadura.
Quatre pressupostos
L’acord també contempla l’aprovació de quatre pressupostos. "Totes les mesures han tingut una anàlisi minuciosa, una anàlisi quantitativa, quin impacte sobre el pressupost d’ingrés i sobre el pressupost de despesa té cada una d’elles, i tota aquesta feina ha comportat que [la negociació] hagi durat una mica més del que ens hauria agradat", va dir Guardiola. "Penso que avui es demostra que guanya la democràcia davant la crispació, que guanya el diàleg davant el soroll, i avui realment el que triomfa és el respecte a aquestes regles que ens hem donat i que han aconseguit que tinguem una àmplia majoria que sostindrà un molt bon govern per a Extremadura", va dir.
Fernández, per la seva banda, va reconèixer que han sigut molts mesos d’espera. "Però honestament em sembla que valdrà la pena perquè els extremenys ho notaran en el dia a dia", va assegurar després d’agrair la predisposició de María Guardiola en tot moment i la flexibilitat per mirar d’arribar a un acord, que Vox "també ha tingut". "Al final hem llimat totes les asprors que ens podrien separar perquè teníem un únic objectiu, que era que Extremadura tingués el que tindrà: el millor govern", va afirmar.
La mà de Génova
Al cap de gairebé tres mesos de xocs ideològics i una negociació enverinada en retrets mutus, l’acord ha sigut possible després de la reunió de més de sis hores mantinguda divendres passat, en la qual els avenços en l’acord programàtic es van rematar amb una nova trobada feta per via telemàtica, també d’unes quantes hores, dimarts a la tarda.
Aquest text no es va segellar de manera definitiva, però sí que van quedar pendents de concretar alguns serrells que finalment s’han tancat durant les últimes hores a través de l’intercanvi de documentació entre els equips negociadors. Una vegada superades les qüestions programàtiques, les direccions autonòmiques dels dos partits han formalitzat un acord de govern.
Fonts de Génova asseguren que Guardiola "ha comptat amb total autonomia per negociar la configuració del seu Executiu". El nombre de càrrecs i el nom de les persones que hauran d’ocupar-los no ha sigut mai un motiu de negociació per part de la direcció nacional del PP, com tampoc ho serà, avancen, en la resta de negociacions obertes a l’Aragó i Castella i Lleó. "Estem molt satisfets d’haver ajudat a desbloquejar una situació que fa dos mesos apuntava cap a unes noves eleccions i que ara ha cristal·litzat en un acord de govern per a quatre anys", segons assenyalen les mateixes fonts. A més, en els últims dies també s’ha avançat de manera significativa en les negociacions a l’Aragó, on el PP és "optimista" i s’espera arribar a "un acord igualment satisfactori ben aviat".
