Zarrías va pagar a Leyre Díez per saber si Villarejo estava darrere dels eros
El jutge Zamarriego va citar l’històric dirigent del socialisme andalús per aclarir si va contractar la ‘lampista’ del PSOE
Cristina Gallardo
L'històric dirigent del PSOE a Andalusia Gaspar Zarrías ha reconegut davant del jutge que investiga el 'cas Leire' que va contractar el 2024 l'exmilitant socialista perquè, en qualitat de periodista, realitzés una investigació sobre si el comissari jubilat José Manuel Villarejo era darrere de l'inici de la investigació judicial pels ERO a Andalusia en el qual ell va acabar implicat. Així ho va explicar l'exdirigent socialista a les portes del Tribunal d'Instància de Madrid, on va concretar que aquesta investigació va concloure que el policia no tenia res a veure amb aquesta qüestió. Díez va cobrar per aquesta feina a raó de 4.000 euros durant quatre mesos.
El jutge Arturo Zamarriego, que investiga l'exmilitant socialista Leire Díez per suposades maniobres de pressió als membres de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que intervenen en causes obertes contra el PSOE, va realitzar aquesta citació a requeriment de l'acusació popular en nom del PP. Segons aquesta part, es tractava d'aclarir si Zarrías va poder contractar Díez de forma fraudulenta en una societat que estava a nom, Zaño Consultora, amb l'objectiu de compensar-la pels serveis que prestava el que fos número 3 del partit Santos Cerdán.
Zarrías va lliurar al jutge el treball pel qual va pagar a la lampista, que li va ser entregat el setembre del 2024. "Aquí no hi ha tingut res a veure el Partit Socialista", va assenyalar, i també va negar que aquest assumpte tingui "res a veure amb Santos Cerdán", l’exsecretari d’organització del PSOE.
Testimoni en la causa
Segons han assenyalat a EL PERIÓDICO fonts presents en la declaració, el polític andalús ha explicat que si va contractar Díez en la seva empresa és perquè ella li va dir que necessitava recolzament econòmic per culminar la seva investigació sobre aquest assumpte. També li va entregar un pendrive amb documents, si bé era tot informació pública. Zarrías ha entregat també al jutge una còpia del seu contingut que encara contenia al seu ordinador. Un cop la investigadora li va lliurar la feina, el contracte va ser rescindit.
Leire Díez mai va tenir un correu corporatiu, ni telèfon de l'empresa, ni va acudir mai a les oficines de Zaño, perquè sempre es reunien en una cafeteria situada davant el despatx de Zarrías.
Al terme de la declaració, que s'ha estès durant gairebé una hora i mitja, el dirigent andalús, la condemna del qual pel cas ERO va ser anul·lada pel Constitucional el 2024, ha mostrat la seva satisfacció perquè el magistrat havia "deixat clar" a l'acusació popular exercida pel PP que no hi havia cap raó per modificar la seva situació processal, que és la de testimoni en la causa.
La investigació de Leire Díez, segons el polític andalús, li va donar accés a molta informació sobre els ERO, però "desgraciadament" no li va traslladar res sobre la possible participació de Villarejo en el començament del cas dels ERO.
Des del PP se sospita que la consultora Zaño, que va contractar durant cinc mesos Díez – entre juny i octubre del 2014 – en realitat estava compensant la tasca d'aquesta realitzava per al partit i reportava Santos Cerdán.
El titular de la plaça d’instrucció número 9 de Madrid manté imputats en aquesta causa tant l’exmilitant com l’empresari Javier Pérez Dolset i el periodista Pere Rusiñol per presumptes delictes de suborn i tràfic d’influències.
