Vox sense Hongria
Abascal encara un futur sense el paraigua polític i financer d’Orbán
L’aposta d’Abascal per Orbán en l’extrema dreta europea no ha sigut exitosa, mentre que Giorgia Meloni, amb qui manté una bona relació, guanya pes a Brussel·les
Mariano Alonso Freire
Santiago Abascal va complir aquest dimarts 50 anys tot just dos dies després d’haver rebut una de les pitjors notícies polítiques de la seva carrera, la derrota del seu aliat i «amic», segons una proclamació pròpia, Viktor Orbán, en les eleccions celebrades a Hongria, que van donar un triomf indiscutible a Péter Magyar. El líder de Vox no és aliè als revessos electorals i a les amargors polítics. Els ha patit de tots els colors en la seva ja dilatada trajectòria de dècades en política, des que es va afiliar molt jove, al segle passat, al Partit Popular (PP), el partit del qual el seu pare va ser un important dirigent a Àlaba.
El d’Amurrio coneix no només la derrota, sinó la insignificança, com quan Vox, el partit que va fundar després d’abandonar els populars el 2013, bracejava com una formació extraparlamentària per a la qual va arribar a ser fins i tot, l’any 2015, candidat a l ’Assemblea de Madrid, amb un resultat de zero escons. Ningú volia anar a les seves llistes, ni tan sols encapçalant-les. I fins i tot quan ja des de les eleccions andaluses del 2018 va aconseguir entrar per primera vegada en un parlament, van arribar altres nits electorals no tan joioses, com la de les generals de juliol del 2023, en la qual no només va perdre substancialment representació a les Corts, sinó que no va poder impedir que Pedro Sánchez revalidés el seu mandat.
No obstant, i fins i tot sent per persona interposada, la derrota de diumenge pot ser que tingui, a la fi, una repercussió més gran en la seva projecció immediata i en la seva carrera futura. Abascal va apostar amb força dins de les diverses formacions i famílies que componen el gran moviment de l’extrema dreta europea, però la seva aposta ha sigut per un cavall perdedor, el d’Orbán, davant una figura el pes del qual no para de créixer a Brussel·les com la de Giorgia Meloni. L’aposta pel grup de Patriotes, que ell mateix presideix des del 2024, davant el dels reformistes de la primera ministra italiana, no s’ha revelat a la llum de les eleccions a Hongria com una gran decisió, tot i que dir-ho amb el veredicte de les urnes a la mà es pugui semblar avantatjar avantatgista.
Meloni i el gir lepenista
Passa, a més, que Meloni no és gaire llunyà Abascal, sinó tot el contrari. Abans de convertir-se en la cap del Govern italià, va ser a Espanya convidada per Vox, i des d’aleshores han mantingut un bon vincle, tot i que a l’hora de triar els companys de família europea hagin acabat sent aquest Orbán i la francesa Marine LePen. De fons hi ha raons polítiques, i a ningú ha passat inadvertit un gir discursiu en el partit en una línia més ‘lepenista’, com la que representa des de fa mesos una de les figures emergents, el portaveu parlamentari adjunt Carlos Hernández Quero. El seu discurs barreja components essencials de l’extrema dreta com el rebuig radical de la immigració amb la defensa del dret a la vivenda i, sense sortir del mateix eix discursiu, crítiques ferotges a la presidenta de la Comunitat de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, per les ajudes fiscals a estrangers per a l’adquisició de vivenda a la regió.
Tampoc ha passat inadvertit al grup de crítics que encapçalen l’ex portaveu parlamentari, Iván Espinosa de los Monteros, i l’exsecretari general i encara diputat, Javier Ortega Smith, que fins i tot han vinculat la proximitat a Orbán amb una proximitat al president de Rússia, Vladímir Putin, taxativament negada per la cúpula de Vox. El mateix Espinosa de los Monteros, en la seva intervenció aquesta setmana a El Desayuno de l’Ateneu de Madrid, va aventurar que la victòria de Magyar podria suposar un allunyament d’Hongria «de l’ esfera d’influència de Putin», segons el parer de l’exportaveu de Vox «de les coses més greus que han passat a Hongria en els últims anys, especialment des de la invasió d’Ucraïna, amb el posicionament d’Orbán en contra dels ucraïnesos, impedint l’ajuda de guerra i el recolzament. Això ha sigut una molt mala notícia per al conjunt d’Europa».
Però al marge del polític, en l’aposta per Orbán s’entreveuen raons financeres que fa temps estan en boca de tots, també dels crítics. Fa tot just un any, el juny del 2025, Vox va decidir recórrer de nou al banc hongarès MBH Bank, sota control del Govern de Budapest a través del fons públic d’aquest país, per finançar, en aquest cas, la campanya de les eleccions europees d’un any abans, el 2024. El crèdit es va firmar per import de prop de 7 milions d’euros, una xifra semblant a la que van rebre per a la campanya de les generals del 2023. En una carta a la militància, el secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ho va justificar pel bloqueig o boicot que les entitats financeres espanyoles exercirien sobre la tercera formació del Parlament.
El MBH Bank també va finançar l’última campanya presidència de Le Pen el 2022, en la qual va ser derrotada per l’actual president gal, Emmanuel Macron. Ara Budapest canvia de mans, també en les qüestions relatives a les entitats financeres que controla.
- El comiat de Sílvia Flotats desborda el tanatori de Mémora
- Una treballadora de Lledoners denuncia el director de la presó per 'assetjament
- Joaquim Espelt, alcalde de Vilada, sobre el cadàver trobat a la Baells: 'No creiem que la víctima sigui del poble
- El sopar solidari d'Althaia supera expectatives: 454 persones es comprometen amb el centre per la nova sala d'hemodinàmica
- Els professors de l'institut Guillem Catà de Manresa acorden no fer sortides ni colònies
- Tancar el portal amb clau pot sortir molt car: la pràctica que encara fan moltes comunitats i que posa en risc els veïns
- El rector presenta una denúncia per la col·locació d'una pancarta a la Seu de Manresa
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem