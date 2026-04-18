Tribunals
Begoña Gómez critica al jutge que el seu cas avanci de forma "accelerada"
Cristina Gallardo
La defensa de Begoña Gómez, que exerceix l’exministre de l’Interior Antonio Camacho, continua recorrent cada decisió adoptada pel jutge Juan Carlos Peinado. Alhora, també protesta quan l’instructor de la causa –en la qual s’imputen fins a quatre delictes de corrupció a la dona del president del Govern– opta per no respondre recursos que la defensa considera que són clau. És el cas del presentat el 25 de març contra la interlocutòria en què Peinado va resumir els indicis de delicte contra la dona de Sánchez per concloure que han de ser analitzats per un tribunal del jurat.
En un nou escrit al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, la defensa critica el titular de la plaça d’instrucció número 41 de Madrid que avanci en el procediment "de forma anormalment accelerada" sense resoldre les qüestions plantejades.
En aquest cas, el recurs presentat s’atura a atacar raons que troba el jutge per veure malversació de cabals públics en l’actuació de l’assistent personal Cristina Álvarez per intervenir en gestions que estaven relacionades amb la càtedra que Begoña Gómez codirigia a la Universitat Complutense de Madrid. Argumenta que aquesta postura suposaria imputar fins i tot els qui cuinen o serveixen a la Moncloa.
Dret de defensa
En el seu nou escrit, amb data d’ahir, la defensa incideix que, "si bé és conscient que el recurs de reforma no té efectes suspensius" de cara a la vista que es va celebrar l’1 d’abril per comunicar a la seva patrocinada la decisió del jutge de sotmetre el procediment a la llei del jurat, "el cert és que atempta al dret de defensa [...] la falta de resolució del recurs interposat contra la interlocutòria d’incoació quan s’avança en el procediment d’una forma anormalment accelerada".
Fins i tot va una mica més enllà, retraient a l’instructor que se salti els mateixos tràmits de la llei del jurat..
