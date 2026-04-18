A Xipre
Brussel·les preveu per aquest estiu el centre antiincendis
Beatriz Ríos
La Comissió Europea inaugurarà en les pròximes setmanes un centre de coordinació antiincendis amb seu a Xipre, i té per objectiu que estigui operatiu aquest mateix estiu, va anunciar ahir la comissària eu ropea per al Mediterrani, Dubravka Suica, durant la presentació del Pla d’Acció per al Mediterrani, com a part dels esforços de la Unió Europea per estrènyer llaços i unir forces amb els països de la regió.
"Ja sigui a l’Orient Mitjà, al nord de l’Àfrica o fins i tot a la mateixa Xipre, necessitàvem urgentment un centre com aquest", va dir Suica, que va recordar la gravetat dels incendis de l’any passat. Segons xifres de la mateixa Comissió, el 2025 van cremar més d’un milió d’hectàrees de territori comunitari. És la superfície acumulada més gran cremada a la UE mai registrada.
L’objectiu d’aquest centre és "millorar la preparació i la resposta davant desastres", va explicar la comissària. Concebut inicialment per donar suport als esforços dels països del bloc, també permetrà oferir assistència als "socis mediterranis del sud", va afegir.
Pràctiques i formació
Des d’aquest mateix estiu, el centre comptarà amb bombers i mitjans aeris que estaran a punt per ser desplegats on sigui necessari. Tot i que la comissària va reconèixer que ara mateix no sap "quants helicòpters o avions hi haurà". Més enllà de la capacitat de resposta, l’objectiu de Brussel·les és promoure l’intercanvi d’informació, bones pràctiques i formació per millorar la lluita contra els incendis.
El centre es finançarà amb fons europeus, tot i que Brussel·les obre la porta a la participació econòmica dels països que decideixin implicar-s’hi. Segons la Comissió Europea, ja han mostrat interès països com Espanya, Xipre, França, Lituània, Egipte, Israel, Jordània, el Líban i Síria.
