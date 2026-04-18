Votació
La candidatura junquerista liderarà ERC a Barcelona pel triomf de Farin
Quim Bertomeu
.Ricard Farin liderarà junt amb Núria Clotet la Federació d’ERC de Barcelona, la més important de les que integren el partit republicà. Ho farà després de vèncer aquest divendres en unes primàries obertes a tota la militància la candidatura que formaven la regidora Rosa Suriñach i Nil Font per 393 vots (60,1%) a 236 (36,1%). 25 sufragis (3,8%) han sigut en blanc. La de Farin era considerada com la candidatura junquerista, és a dir, la que comptava amb el recolzament de la Direcció Nacional, mentre que la de Suriñach era la llista dels crítics. El resultat, doncs, suposa un respir per al líder del partit, Oriol Junqueras.
La votació, que ha comptat amb una alta participació de la militància – un 72% –, s’havia convocat arran de la crisi que va esclatar a ERC de Barcelona el novembre de l’any passat, quan va dimitir més de la meitat de l’executiva local. Aquesta renúncia en bloc va obligar a activar el procés intern per elegir un nou líder. De nou, el detonant de la crisi va ser la lluita soterrada que des de fa temps disputen dins de la formació els partidaris de Junqueras i els crítics amb ell. En les primàries d’aquest divendres, el junquerisme ha resultat vencedor. Aquest dissabte es proclamarà formalment Farin com el nou president de la federació barcelonina en un acte a l’auditori de la Biblioteca Jaume Fuster, al districte de Gràcia.
Per convèncer els militants i aconseguir la victòria en aquestes primàries, Farin ha jugat des del principi la carta d’erigir-se com el garant que la federació recuperi l’estabilitat que li ha faltat en els últims anys. "Cal obrir una nova etapa sense sorolls ni batalles internes", va explicar en una entrevista a EL PERIÓDICO. A més, va utilitzar l’argument que el seu rival en la disputa, Suriñach, va ser una de les persones que van dimitir al novembre i, per tant, una de les responsables d’aquella crisi.
El resultat d’ahir suposa també un respir per a la secretària general d’ERC, Elisenda Alamany, candidata a l’alcaldia de Barcelona per a les municipals del 2027.
