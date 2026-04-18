Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
C-55Protesta contra ICLPlanta biogàs a Sant FruitósPlans cap de setmanaCoffee partySopar AlthaiaRosalíaConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Dictamen no vinculant

Catalunya no pot posar multes per vulnerar drets humans

El Consell de Garanties veu inconstitucional que el Centre Català d’Empreses i Drets Humans pugui imposar sancions

Manifestació 'pro drets humans' / Shutterstock

Gisela Boada

Barcelona

El Consell de Garanties Estatutàries considera que la Generalitat no té competències per sancionar les empreses que vulnerin drets humans, tal com recull la proposició de llei per a la creació del Centre Català d’Empreses i Drets Humans impulsada pel PSC, Junts, ERC i Comuns. La tramitació de la norma, que estava previst que es votés fa un mes, va quedar paralitzada després que Junts i el PP sol·licitessin un dictamen sobre la seva constitucionalitat a l’òrgan consultiu, la resolució del qual no és vinculant, com va avançar EL PERIÓDICO.

Malgrat ser un dels promotors de la iniciativa, Junts va decidir recórrer el text davant el Consell al considerar que no respecta el principi de seguretat jurídica i que el règim sancionador previst resulta "desproporcionat". Anteriorment, el PP ja havia impugnat la proposició al qüestionar directament que la Generalitat disposi de competències per sancionar les empreses en aquest àmbit.

El dictamen dona la raó als dos plantejaments i conclou que Catalunya no pot establir un "règim administratiu sancionador" en aquesta matèria, a l’entendre que entraria en conflicte amb l’article 25.1 de la Constitució. En concret, l’òrgan considera que la potestat sancionadora vinculada a aquest tipus d’actuacions supera les competències autonòmiques i remarca que el "principi de primacia del dret europeu" no permet ampliar aquestes competències si no estan reconegudes prèviament en el marc constitucional.

El Consell de Garanties avala la creació del Centre Català d’Empreses i Drets Humans, sempre que les seves funcions no incloguin la capacitat d’imposar sancions.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents