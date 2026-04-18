Sánchez segella la seva aliança amb Lula, Petro i Sheinbaum davant Trump: «Hi ha un atac al sistema multilateral»

Cimera a Barcelona
Quim Bertomeu
Barcelona ha sigut aquest dissabte l’epicentre d’una aliança de països que busca plantar cara al nou ordre mundial que s’entreveu amb l’avenç de la ultradreta, el deteriorament del dret internacional i les polítiques de Donald Trump. Una vintena de líders internacionals s’han citat a la Fira de Barcelona, a l’Hospitalet de Llobregat, per participar en la IV reunió del fòrum En defensa de la Democràcia. Els focus han recaigut sobretot en els presidents Pedro Sánchez (Espanya); Luis Inácio Lula da Silva (Brasil); Gustavo Petro (Colòmbia) i Claudia Sheinbaum (Mèxic).
El gran objectiu ha sigut defensar la resolució pacífica dels conflictes davant la violència desencadenada en zones com l’Orient Mitjà. També s’han proposat diverses mesures per potenciar el paper Nacions Unides com a garant que pot recuperar-se més aviat que tard una certa estabilitat munidal. Sánchez ha exercit de mestre de cerimònies per la seva doble condició d’amfitrió i també d’impulsor, fa dos anys, d’aquest espai de debat.
En el seu discurs de benvinguda, el president del Govern ha reclamat un esforç conjunt de tots els presents per defensar el sistema democràtic i les relacions internacionals basades en el diàleg i en el multilateralisme, no en la resposta militar. «La democràcia no es pot donar per descomptada, hi ha un atac al sistema multilateral i una perillosa normalització de l’ús de la força», ha dit en clara al·lusió a Trump, tot i que no ha arribat a esmentar-lo mai de forma explícita.
Aquesta ha sigut una de les claus de la trobada: tothom qüestiona els mètodes de Trump, però ningú ho ha esmentat de forma directa. Del que es tracta doncs, no és tant de confrontar dialècticament amb el president nord-americà, sinó de plantejar alternatives al seu lideratge. En el terreny de les propostes, Sánchez ha proposat que les Nacions Unides sigui «renovada i reformada» i que a més, sigui liderada per una dona. Espanya seria partidària, a més, que aquesta dona fos llatinoamericana. La presidenta mexicana ha demanat que l’ONU promogui que el 10% de la despesa mundial en armament es dediquin a reforestar milions d’hectàrees a l’any. «Es tracta de sembrar vida, no mort», ha dit.
Els líders han anat desfilant un per un per l’entrada del pavelló habilitat per a la cita. Després se n’han saludat un per un amb Sánchez i s’han fet la tradicional foto de família. No tot han sigut apel·lacions genèriques a la pau. El president colombià, per exemple, ha reclamat una solució per a l’Iran i Palestina per «baixar el preu del petroli», la pujada del qual comença a comprometre les economies de mig món.
Acostament Espanya-Mèxic
També Sheinbaum s’ha parat davant els micròfons i càmeres dels centenars de periodistes acreditats. Tampoc ha volgut confrontar de forma directa contra el president dels Estats Units. El seu país ha de mantenir l’equilibri entre qüestionar el mandatari nord-americà, i mantenir un veïnat més o menys suportable. És per això que la seva defensa de la democràcia ha inclòs una picada d’ullet als seus veïns: «Com deia Abraham Lincoln [expresident dels Estats Units], la democràcia és el poder del poble, pel poble i per al poble».
El fòrum En de la Defensa de la Democràcia és un instrument impulsat des de fa una mica més de dos anys per Espanya i el Brasil amb l’objectiu de «defensar els principis i valors de la democràcia, el multilateralisme i el respecte a l ’ordre internacional basat en regles». Una coalició de països que intenta, en definitiva, oferir alternatives a les receptes unilaterals de Trump, que avui impacten a l’estret d’Ormuz i a Palestina, però que ningú sap on ho faran demà. És la quarta reunió del fòrum, que ja es va citar les dues primeres vegades a la seu de l’ONU a Nova York (2024 i 2025) i una tercera a Santiago de Xile (2025).
La capacitat d’influència d’aquesta coalició de països té els seus límits, entre altres coses, perquè aquest fòrum no ha demostrat tenir la capacitat de mobilitzar un gran nombre de països europeus. El problema és que la porta d’entrada a la coalició és la de ser un líder amb credencials progressistes, i ara mateix la socialdemocràcia europea no passa pels seus millors moments. No hi haurà representació francesa ni italiana, per citar alguns exemples, mentre que l’alemanya serà a través del vicecanceller socialdemòcrata Lars Klingbeil i la britànica del vice primer ministre laborista David Lammy. També s’espera al president del Consell Europeu, el socialista António Costa.
La nòmina de líders que completa el programa és variada i inclou noms com el president de l’Uruguai, Yamandú Orsi; el de Sud-àfrica, Cyril Ramaphosa; la d’Irlanda, Catherine Connolly; el de Cap Verd, José Maria Neves; el primer ministre d’Albània, Edi Rama; la de Lituània, Inga Ruginé,i el sotssecretari general de les Nacions Unides, Guy Ryder, entre d’altres. Per a Sánchez el fòrum té una doble funció: li permet cultivar el perfil internacional i alhora, en clau domèstica, enarborar la bandera del ‘no a la guerra’.
Míting multitudinari de clausura
Simultàniament a la celebració d’aquest fòrum, molt a prop d’allà, s’estarà celebrant la segona jornada de la Mobilització Progressista Global, un altre fòrum progressista organitzat per diversos partits socialistes. En aquest cas, a part de líders polítics, també participen acadèmics, economistes, divulgadors, activistes i fins i tot premis Nobel. Ho fan amb el mateix objectiu: proposar respostes als grans reptes mundials des d’ una òptica progressista.
La coincidència no és casual. Després de participar en el fòrum de països, tots els líders es traslladaran a l’altre fòrum. Allà, a partir de les 13.30 hores, se celebrarà una espècie de míting final davant 5.000 persones en el qual ja estan anunciades les intervencions de Sánchez i Lula. L’objectiu serà fer una crida a la mobilització en defensa de «les nostres democràcies».
