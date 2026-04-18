Colòmbia dona l’últim retrat artístic en vida de García Márquez

El president Petro i l’alcalde Collboni formalitzen l’entrega en un acte a la biblioteca de Sant Martí que porta el nom de l’escriptor

Gustavo Pietro, Jaume Collboni i Joan Manuel Serrat, durant l’acte de donació del retrat a la Biblioteca Gabriel García Márquez.ustavo Pietro, president de Colòmbia, i l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en la donació de l’últim retrat de García Márquez | AJUNTAMENT DE BARCELONA

Naïm Ait Fonollà

Barcelona

La biblioteca Gabriel García Márquez ha sumat aquest divendres una nova peça simbòlica a la seva identitat: l’últim retrat artístic en vida de l’escriptor colombià que li dona nom. Ho ha entregat el president de Colòmbia, Gustavo Petro, a l’alcalde Jaume Collboni en un acte celebrat al migdia a l’equipament de Sant Martí. La donació arriba de la mà de la Presidència de la República de Colòmbia, la Fundació Bravo i el fotògraf Mauricio Vélez, autor del retrat.

El quadre esperava ja preparat a la tercera planta, al costat de la secció de literatura llatinoamericana, cobert amb una tela que Petro i Collboni han retirat abans de dirigir-se als assistents. Després dels discursos, tots dos han fet un curt recorregut conversant per l’interior de la biblioteca. La cita ha comptat amb l’assistència per sorpresa del cantant Joan Manuel Serrat.

La imatge artística mostra García Márquez en blanc i negre al costat d’un ram de flors grogues, en un marc negre de grans dimensions. Les flors grogues formen part de l’imaginari més reconeixible de García Márquez. L’escriptor les va convertir en un símbol de bons auguris i en una espècie d’amulet personal i literari, fins al punt de tenir sempre a prop roses d’aquest color mentre escrivia i portar-ne una a la solapa el dia que va rebre el Nobel. En el retrat donat a Barcelona, el color trenca el blanc i negre i remet a un dels emblemes més reconeixibles de l’univers del Gabo.

L’orgull i el poder de la paraula

Collboni va agrair el gest de "generositat" de Petro i va remarcar que la donació ajuda a estrènyer els llaços de la ciutat amb Llatinoamèrica i amb la seva literatura. L’alcalde va reivindicar la biblioteca com "un orgull i un símbol" de l’accés públic a la cultura i va recordar que es tracta d’un equipament situat en un "barri popular" de Sant Martí. Petro, per la seva banda, ha convertit la seva intervenció en una defensa del poder de la paraula davant la violència, una xacra contra la qual ha lluitat molt i encara lluita Colòmbia. "Hi ha països que tenen noms universals des de les armes. Nosaltres els tenim per les paraules", ha afirmat. El president colombià ha afirmat que "les paraules són superiors sempre a les armes" i que, quan s’ajunten amb les multituds, resulten "més poderoses que les armes i els diners junts". A més, ha definit la biblioteca com "un espai de pau" i ha deixat una dedicatòria a la ciutat: "Barcelona, capaç de crear, inventar; en la invenció sempre hi haurà revolució".

Notícies relacionades

La Biblioteca Gabriel García Márquez, inaugurada el 2022, va ser reconeguda el 2023 per la Federació Internacional d’Associacions de Bibliotecaris i Biblioteques com la millor biblioteca pública nova del món.

