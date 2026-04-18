Els libanesos tornen en massa a les llars devastades al sud
Hezbol·là avisa que "segueix amb el dit al gallet", mentre Trump assegura que "Israel no tornarà a bombardejar el Líban"
Andrea López-Tomàs
Del nord al sud del Líban, emergeixen dedos victoriosos de les finestretes dels cotxes. També surten banderes i himnes nacionals. Petits i grans treuen els seus cossos dels vehicles per unir-se a la festa. Estan detinguts en el tràfic, però no importa. El destí final val la pena. El destí final ho val tot. Després de 46 dies lluny de la seva terra, desenes de milers de libanesos emprenen el retorn a les seves llars, o al que en queda. Mentre avança un parell de metres cada pocs minuts, Rayan Hussein Musalmaneh recorda una dita libanès: "Qui deixa la seva llar perd el valor". "Vam estar desplaçades en una zona que ens va acollir, però casa nostra sempre serà millor", diu a aquest diari sense parar de conduir.
"Estem orgullosos de ser del sud del Líban, i som molt feliços de tornar", afirma, mentre la seva tia i les seves cosines, al costat d’ella al cotxe, assenteixen convençudes. "Podem tornar a les nostres llars gràcies a la sang dels nostres màrtirs, i portarem aquests homes honorables on sigui que anem", diu aquesta jove de 26 anys de la localitat de Shaitiya, a 10 quilòmetres de la frontera amb Israel. A les carreteres, l’ambient és de victòria. Les banderes dels partits xiïtes Hezbol·là i Amal onegen des dels cotxes, els ponts i el voral. Les principals autopistes del país han tornat a desbordar-se, tot i que aquesta vegada en direcció contrària a la de la fugida. El poble libanès ha desafiat les ordres dels seus líders polítics que els demanaven esperar unes hores per tornar a casa seva, i han omplert les carreteres que, fins feia unes hores, eren objectius dels avions de guerra israelians.
Però l’alegria pot tenir data de caducitat. La treva acordada entre Israel i el Líban només durarà 10 dies. "No negarem que tenim por", constata Rayan. "Però aprofitarem aquests 10 dies perquè realment estranyem la nostra terra, estranyem les nostres llars, estranyem l’aire del sud, l’aire de casa, l’aire del jardí...", enumera amb pressa. Vol continuar amb el seu camí. Igual que Rayan, 1,2 milions de persones van ser obligades a desplaçar-se pels atacs aeris i les ordres de desplaçament forçat israelians. Una petita part es va quedar en refugis públics, com escoles o pavellons oberts pel Govern, tot i que centenars han hagut de dormir a la intempèrie o en tendes de campanya. Moltes persones saben que potser a l’arribar al seu destí només es trobin un grapat de runa. Per això, s’han implicat les botigues amb si amb la intenció d’instal·lar-les sobre les ruïnes de casa seva.
Jornada històrica
"Hem tornat perquè aquest és el nostre territori, i hem de quedar-nos aquí, perquè, en aquesta terra, tenim els nostres mitjans de subsistència i no podem prescindir-ne", explica Hussein, de 40 anys. Juntament amb els seus dos fills, van abandonar el seu refugi de les últimes setmanes al nord de matinada. Després de comprovar que casa seva a Al-Jarayeb seguia dempeus i aprofitar per dutxar-se i dormir una mica, ha tornat a acostar-se a la carretera a veure com els seus conciutadans tornen a les seves llars. "Aquesta terra és preciosa per a nosaltres, no podem abandonar-la passi el que passi", defensa a aquest diari, després de reconèixer-se "feliç" i "alegre" en aquesta jornada històrica. Aquest "passi el que passi" no ho decidirà el poble del sud del Líban, sinó el seu Govern a Beirut i, fins i tot, el garant de la treva a Washington, o a l’Iran.
Com a part de l’acord d’alto el foc, el Govern libanès es prepara per continuar les negociacions directes amb Israel. Els dos països no compten amb relacions diplomàtiques des de la creació de l’Estat d’Israel el 1948. "L’Estat és lliure de parlar, però que no parli per nosaltres, que no involucri el sud en aquest assumpte, perquè no representen tota la població", afirma Hussein, que diu que segueix els dictats del president del Parlament, Nabih Berri, líder del partit xiïta Amal, aliat de Hezbol·là. "Per a mi, no hi ha pau", constata Tala, que es dirigia ahir amb la seva mare a casa seva a Bazouriye, a 18 quilòmetres del límit amb Israel. "Aquest conflicte no ha sigut militar", conclou la seva mare Sana. Almenys 2.294 persones van morir en 46 dies d’ofensiva israeliana, segons el Ministeri de Salut libanès. Entre les víctimes mortals, hi ha 177 nens, 274 dones i 100 membres del personal mèdic.
Hores abans de començar la treva, les bombes israelianes van destrossar el pont de Qasmiyeh, l’últim que connectava el sud amb el nord del país sobre el riu Litani. De matinada i en temps rècord, l’Exèrcit libanès ha aconseguit reparar-lo per garantir el retorn de la seva ciutadania. Aquesta tarda de dijous un atac israelià contra una motocicleta i un automòbil en una carretera del districte de Bint Jbeil, al sud del Líban, ha deixat un mort i tres ferits. "Israel no tornarà a bombardejar el Líban. Els Estats Units li han PROHIBIT fer-ho. ¡Ja n’hi ha prou!", ha escrit Trump a la seva plataforma Truth Social. Per la seva banda, Hezbol·là ha recordat en un comunicat a Israel que els seus milicians "mantenen les mans al gallet, vigilants contra la traïció de l’enemic" i ha anunciat un total de 2.184 operacions militars, unes 49 de mitjana al dia..
