Visita a Espanya
Feijóo abraça Machado a la seu del PP i demana eleccions a Veneçuela
Sánchez assegura que "les portes de la Moncloa estan obertes" per a la dirigent antichavista i recalca que va ser ella qui va declinar reunir-se amb ell
Mariano Alonso Freire
El líder del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, i la cúpula de la formació van rebre ahir la líder opositora veneçolana, María Corina Machado, a qui van oferir una forta ovació a la seva arribada a la seu nacional del PP. L’última premi Noble de la Pau va arribar dijous passat a Madrid, dins d’una gira per diversos països de la Unió Europea. Després de reunir-se al despatx del president dels populars, Feijóo i Machado van baixar a la segona planta, on en presència d’exiliats veneçolans es van abraçar i van demanar llibertat per a Veneçuela.
Feijóo va reclamar que en aquest país hi hagi aviat eleccions "lliures" i "amb un calendari explícit". Machado es va sumar a la reivindicació i va advocar per "l’exercici ple de la sobirania popular a través del vot, en eleccions en les quals tots els veneçolans que són fora també puguin votar", cosa que va provocar una forta ovació dels presents, molts d’ells amb banderes veneçolanes.
Feijóo es va estendre en la seva valoració sobre el futur de Veneçuela arran de l’operació dels Estats Units del 3 de gener, en què Nicolás Maduro va ser detingut per ser jutjat a Nova York per presumptes delictes de narcotràfic. Segons el líder de l’oposició, "als autòcrates no se’ls complau, sinó que han de ser combatuts amb la veritat, coratge i democràcia".
El "lloc d’Espanya"
En la mateixa línia, i sense citar el president, Pedro Sánchez, Feijóo va llançar diversos dards velats acusant-lo de connivència amb el chavisme. "El lloc d’Espanya és al costat de María Corina, i no de la tirania que l’ha perseguit i el continua perseguint; el lloc d’Espanya és amb la llibertat, amb llum i taquígrafs, i no amb la dictadura amagada a l’aeroport de Barajas", va assenyalar en una clara referència a la polèmica visita de l’avui presidenta encarregada veneçolana, Delcy Rodríguez, a l’aeroport de Madrid el 2020, on va ser rebuda pel llavors ministre José Luis Ábalos.
A l’agenda de Machado no hi havia ahir cap cita amb Sánchez, però ell va revelar que el seu equip es va posar en contacte amb ella per rebre-la, com a altres líders del país llatinoamericà. "Desgraciadament, no hem tingut ocasió de tenir aquesta reunió perquè ella ha considerat que no és oportú", va etzibar Sánchez en una roda de premsa juntament amb el president del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al terme de la celebració de la primera cimera entre els dos països a Barcelona.
El cap de l’Executiu espanyol va defensar que "les portes del palau de la Moncloa estan obertes", no tan sols a Machado, sinó també "a tots els líders de l’oposició a Veneçuela".
