Planificació urbana
Hong Kong, un laboratori per al procés de densificació
L’excolònia britànica sintetitza tant les virtuts com els riscos de la urbanització en altura: mentre la majoria de la població viu en habitatges extremadament reduïts, compta amb un dels sistemes de transport públic més eficients
Adrián Foncillas
Des del funicular que s’enfila a la muntanya Victoria es veuen empetitir els gratacels que siluetegen l’skyline més espectacular d’Àsia. També es comprova que l’ordre britànic ha permès que en aquesta petitesa d’illa càpiguen ciutat, muntanyes i platges sense aparents pressions. Des de més avall s’aprecia la densitat en tota la seva cruesa. Hong Kong comparteix amb Catalunya una població similar, entorn dels vuit milions d’habitants, però amb superfície 30 vegades menor.
Hong Kong és una ciutat vertical perquè els interessos econòmics han eliminat altres alternatives. El 40% del seu exigu territori està protegit com parcs i reserves. A la liberalització de sòl s’oposen els magnats immobiliaris, imbricats amb el poder polític, per por que l’oferta devaluï la seva oferta existent. El resultat previsible és una inflació galopant que col·loca l’excolònia com una de les ciutats més cares del món. Més de 25.000 dòlars per metre quadrat es pagaven de mitjana l’any passat.
Una gran part de la població viu en vivendes extremadament reduïdes o microapartaments. Diversos estudis assenyalen que aquests espais generen estrès, ansietat, falta de privacitat i deteriorament de les relacions socials. L ’ infrahabitatge apareix als anys 50, amb l’allau de xinesos fugits de les guerres i la fam de l’interior. Molts propietaris quarteren les seves vivendes amb una tossuderia que converteixen els quarts de casa de la Barceloneta en latifundis. Moltes aguanten avui. Famílies senceres viuen en habitacions i acumulen les seves pertinences al rebedor. La degeneració del model són les cases gàbia. Són unes estructures metàl·liques apilades en una mateixa habitació. Moltes estan a escassos minuts amb metro del districte Centro, la més obscena concentració de luxe del món.
Respostes exemplars
Hong Kong planteja un debat per a les ciutats del futur: ¿fins a quin punt és sostenible la densificació? Serveix de proveta per a un món amb veloços processos d’ urbanització i sòl cada vegada més escàs, sintetitzant tant les virtuts com els riscos. La ciutat ha donat algunes respostes exemplars. Compta amb un dels sistemes de transport públic més eficients del món. La xarxa de metro i de ferrys connecta tots els districtes, elimina la necessitat del vehicle privat i abreuja els temps del trasllat de casa al lloc de treball. Els serveis de la capital financera, a més, estan entre els millors del continent.
Però l ’ incendi del novembre passat al complex de vivendes Wang Fuk Court, que va deixar 151 morts, va recuperar les qüestions sobre els seus límits. Era un rusc de vuit torres de 31 pisos amb gairebé 2.000 apartaments que allotjaven 4.600 persones. L’escassa distància entre les façanes va facilitar que les flames passessin en escassos minuts d’un edifici a l’altre a través de les xarxes de protecció de plàstic en un dia ventós.
