Trobada històrica a Catalunya
Illa i Lula visiten junts el centre de supercomputació
El president català també es va veure amb l’exsenadora xilena Isabel Allende
Quim Bertomeu
El marge que normalment té un president de la Generalitat per veure’s amb mandataris internacionals és escàs. S’han de tenir els contactes, l’agenda clara per viatjar, el recolzament de la diplomàcia espanyola i l’aval del Govern de torn. Una operació complicada. Aquest divendres, no obstant, el president Salvador Illa ha tingut l’oportunitat d’or per vèncer tots els obstacles de cop. Aprofitant la cimera de líders progressistes que se celebra aquest divendres i dissabte a Barcelona amb el cap de l’Executiu central Pedro Sánchez com a amfitrió, el president de la Generalitat ha mantingut algunes trobades d’alt nivell. El més important, amb el president del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
La trobada s’ha produït al Barcelona Supercomputing Center i també hi han participat la ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, i la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat. Al mateix lloc portarà Illa la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, diumenge. El president ha explicat al mandatari brasiler la governança pública del centre de supercomputació que gestionen de forma conjunta la Generalitat i el Govern com a garantia que la tecnologia es posa "al servei de l’interès comú". També han parlat del sistema d’investigació científica a Catalunya.
Des de la Generalitat defensen que la cimera de líders progressistes que se celebra a Barcelona i les trobades bilaterals d’Illa demostren que Catalunya "ha tornat amb força a l’escena internacional com a seu mundial del progressisme, del combat contra l’extrema dreta i la defensa del multilateralisme i la pau". També treuen pit que Barcelona és l’"única gran ciutat europea" on totes les institucions s’alineen amb una "agenda progressista" en temes com la vivenda i la immigració. L’explicació és que les tres administracions competents –la municipal, l’autonòmica i l’estatal– són socialistes.
En la seva trobada amb Lula, el president Illa li ha regalat una figura d’un drac de Gaudí i dos llibres. El primer, ‘Teoría de la seguretat jurídica’, del jurista constitucional brasiler Humberto Ávila, editat per la Càtedra de Seguretat Jurídica de la Universitat de Girona (UdG). L’altre, ‘Prova sense convicció’, del doctor Jordi Ferrer-Beltrán, director de la mateixa càtedra i una obra que s’utilitza per a la formació de juristes i jutges al Brasil.
Fòrum progressista a Barcelona
Després de reunir-se amb Lula, Illa s’ha desplaçat a la Fira de Barcelona, on aquest divendres i dissabte se celebra la Mobilització Progressista Global. És un fòrum organitzat per diversos partits socialistes i en què participaran durant dos dies polítics, acadèmics, activistes i fins i tot premis Nobel provinents de tot el món a fi de debatre i proposar respostes als grans reptes mundials des d’una òptica progressista.
El fòrum se celebra en un pavelló diàfan en què cada hora s’organitzen debats simultanis amb temes que van des de la geopolítica mundial a la memòria històrica. Allà, Illa s’ha reunit amb Isabel Allende, expresidenta del Senat de Xile i filla del president xilè Salvador Allende. L’exsenadora ha protagonitzat un dels debats al costat de l’expresident de la Generalitat José Montilla. Des d’allà ha alertat de l’auge de les polítiques de Donald Trump: "Pensàvem que el dret internacional va arribar per quedar-se, però ara veiem que és fàcil de trencar".
El president té previstes altres trobades aquest dissabte. El més important amb el president de l’Uruguai, Yamandú Orsi. També es veurà amb la Nobel de la pau Maria Ressa i l’economista francès Gabriel Zucman, defensor d’una taxa universal per a les grans fortunes del món que greu com a mínim un 2% de la seva riquesa. Precisament, aquest divendres ha explicat la seva proposta davant els assistents al fòrum, on ha exposat amb gràfics com els "superrics" de tot el món ara mateix estan pagant "menys impostos" que la classe mitjana. S’ha de veure si Illa aconsegueix reunir-se amb el president colombià, Gustavo Petro. Ho havia de fer aquest divendres, però s’ha suspès per "qüestions d’agenda". És la segona vegada que el mandatari de Colòmbia posposa una trobada amb un president de la Generalitat. El 2023 va fer el mateix amb Pere Aragonès. Sánchez, que ha triat Barcelona com a seu del fòrum. L’elecció de la ciutat catalana ha donat un paper rellevant tant al mateix Illa, com a l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Un rol que difícilment haguessin tingut si l’emplaçament hagués sigut un altre. Tant un com l’altre aprofitaran l’oportunitat per explicar les seves receptes davant els reptes globals. Illa participarà en l’acte de tancament, que tindrà lloc aquest dissabte a la tarda. Allà també prendran la paraula Lula, Petro i el mateix Sánchez, entre d’altres.
