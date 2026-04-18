Junts denunciarà la regularització davant la UE per "marginar" el català

Els postconvergents asseguren que el procés "satura" els ajuntaments: "Estan desbordats i sense finançament"

Cues d’immigrants a Barcelona. | MANU MITRU

Carlota Camps

Barcelona

Junts ha encarregat als serveis jurídics del partit que redactin una denúncia davant les institucions europees contra el procés de regularització de migrants que s’ha iniciat a Espanya. El partit liderat per Carles Puigdemont considera que les condicions establertes pel Govern "vulneren diverses directives" i "marginen" la llengua catalana "com a criteri d’integració".

Els postconvergents asseguren que el decret aprovat per l’Executiu central, i que no ha hagut de ser validat al Congrés, "exclou el català com a requisit a l’hora d’adquirir la residència" i que "únicament apareix en un informe d’arrelament opcional en casos concrets".

"Es tracta d’una via excepcional, però si les persones regularitzades ja treballen a Catalunya no és necessari que acreditin cap coneixement de la llengua", defensa la formació, que també denuncia que ni els tràmits de renovació ni la web del ministeri "estan disponibles en català".

A més, en una nota de premsa enviada ahir, Junts també acusa el Govern de Salvador Illa d’haver "enganyat" els catalans per haver anunciat que "volia fer del català un requisit per renovar la residència al cap d’un any en la regularització extraordinària" i que finalment aquesta condició no figuri en el text de la normativa publicada al Butlletí Oficial de l’Estat. "Es torna a demostrar que l’existència d’una Conselleria de Política Lingüística és només pura façana i que acords com el Pacte Nacional per la Llengua són paper mullat", rematen des del partit sobiranista.

Totes les cambres

Per tot això, el partit anuncia que impulsarà una bateria d’iniciatives legislatives a totes les cambres en les quals té representació "per intentar corregir aquests fets", i que ha encarregat al departament jurídic del partit que prepari la presentació d’una denúncia davant les institucions europees "per la vulneració de diverses directives i la marginació d’una llengua cooficial com a criteri d’integració".

Amb tot, Junts també denuncia que el procés de regularització "està provocant un greu col·lapse dels serveis municipals a tot Catalunya" i acusa el Govern de Pedro Sánchez d’"externalitzar tots els problemes cap als ajuntaments. "Els consistoris es troben desbordats, sense finançament ni capacitat administrativa per abordar aquest procés amb garanties", afegeixen els dirigents del partit en el comunicat.

