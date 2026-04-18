Guerra a l’Orient Mitjà
Macron anuncia la mort d’un soldat francès de l’ONU al Líban i assenyala Hezbol·là, que nega la seva implicació
El soldat ha caigut en una emboscada quan participava en una missió de la FINUL
EFE
Un soldat francès de la força de l’ONU desplegada al
(FINUL) ha resultat mort aquest dissabte i hi ha hagut tres ferits més en un atac registrat al sud d’aquest país que França atribueix a Hezbol·là, ha indicat el president, Emmanuel Macron.
«Tot apunta que la responsabilitat d’aquest atac incumbeix a Hezbol·là. França exigeix a les autoritats libaneses que aturin immediatament els culpables i afrontin les seves responsabilitats al costat de la FINUL», va assenyalar Macron en un missatge a les xarxes socials.
La ministra de Defensa, Catherine Vautrin, va assegurar que l’ensuma va caure en una emboscada quan participava en una missió del FINUL d’obertura d’itinerari i va acusar «un grup armat» que li va disparar «a curta distància».
«Ferit immediatament per un tret amb arma lleugera, va ser soc socorregut enmig del tiroteig per les seves camarades, que no van aconseguir reanimar-lo», va afegir la ministra, que va retre homenatge al soldat i va assegurar que «França no oblidarà».
Hezbollah ho nega
Hezbol·là va negar dissabte qualsevol implicació en l’atac mortal contra cascos blaus francesos al sud del Líban, després que França assenyalés la formació proiraniana. «Hezbollah nega tenir relació amb l’incident ocorregut amb la FINUL», segons un comunicat. També va demanar «actuar amb prudència (...) abans d’atribuir responsabilitats sobre l’incident, a l’espera dels resultats de la investigació de l’Exèrcit libanès».
Segon soldat francès mort
Es tracta del sergent Florian Montorio, del 17 regiment de paracaigudistes de Montauban, enrolat a l’Exèrcit des de fa 18 anys, compromès «amb força i determinació per servir el seu país, defensar la pau, lluitar contra el terrorisme i protegir els seus compatriotes», va assenyalar Vautrin.
Macron, que va precisar que els tres soldats ferits han sigut evacuats, ha mantingut contactes telefònics amb el seu homòleg libanès, Joseph Aoun, que segons diversos mitjans li va expressar les seves condolences, va condemnar l’atac i va rebutjar tota violència contra el FINUL.
França, al costat d’altres països, manté un dispositiu al Líban des del 2006 com a força d’interposició al sud del país entre Hezbol·là i Israel.
Es tracta del segon soldat francès que mor a la regió des de l’inici dels atacs d’Israel i els Estats Units contra l’Iran, que ha elevat la tensió a l’Orient Mitjà. Fa un mes, el sotsoficial Arnaud Frion, de 42 anys, va morir a la regió d’Erbil, al Kurdistan iraquià, en un atac d’un dron que Macron va atribuir a una milícia proiraniana.
