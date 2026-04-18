Tensió global
Macron i Starmer llancen una "missió neutral" per fer segur Ormuz
Més d’una desena de països s’ofereixen a contribuir en l’operació "pacífica"
Trump rebutja l’oferta de l’OTAN d’ajudar i demana que «mantingui les distàncies»
Leticia Fuentes
El president francès, Emmanuel Macron, i el primer ministre britànic, Keir Starmer, han anunciat aquest divendres una "missió neutral" per garantir la seguretat de l’estret d’Ormuz, després de la reunió que han presidit tots dos a l’Elisi i a la qual han assistit també els caps de Govern d’Itàlia, Giorgia Meloni, i Alemanya, Friedrich Merz, i 40 líders més, aquests per videoconferència. La missió naval, donada a conèixer poc després que l’Iran informés de l’obertura "completa" de l’estret, resulta ara "més legítima" per "consolidar" la recuperació del trànsit marítim, segons Macron.
"Tots exigim la reobertura total, immediata i incondicional de l’estret d’Ormuz, el restabliment de les condicions de lliure navegació prèvies a la guerra i el ple respecte del dret del mar", ha declarat el mandatari després de la trobada després de celebrar la decisió de Teheran. "És un pas en la bona direcció fins i tot si hem de constatar és una obertura amb condicions", ha remarcat. Al mateix temps, ha demanat prudència.
Presents també en la roda de premsa de París, Merz, Meloni i Starmer han insistit que aquesta nova situació ha de perdurar davant una "necessitat mundial". "La reobertura d’Ormuz és fonamental. És necessari també garantir l’absència de mines i garantir la seguretat dels barcos que passen per l’estret", han afegit.
En la seva intervenció, Starmer ha anunciat a més l’acceleració dels plans per al desplegament d’aquesta missió naval "defensiva i pacífica" a l’estret, per a la qual "més d’una dotzena de països ja s’han ofert a contribuir", entre ells Itàlia i Alemanya. Els dos països s’han mostrat disposats a aportar barcos "en coordinació juntament amb la resta d’actors regionals i internacionals".
No obstant, aquesta missió naval internacional encara haurà d’esperar al cessament total de les hostilitats, segons ha matisat la primera ministra italiana. "La reobertura de l’estret d’Ormuz forma part de qualsevol pla de negociació seriós per a la resolució del conflicte. La llibertat de navegació és fonamental", ha declarat Meloni.
Pròxima reunió a Londres
Perquè aquesta missió pugui dur-se a terme, els països aliats encara hauran de posar sobre la taula com posar-la en marxa. Per això, Macron ha avançat que la setmana vinent està prevista una reunió de planificació a Londres, en què s’avançarà, en coordinació amb el Regne Unit, en els preparatius d’aquesta "missió neutral, totalment independent dels bel·ligerants, destinada a acompanyar i protegir els vaixells mercants que transiten pel Golf".
Els països europeus s’han mantingut ferms en la seva decisió de no immiscir-se directament en la guerra en curs, malgrat les insistents exigències de Donald Trump perquè aportessin solucions a la crisi a l’Orient Mitjà. "Aquesta no és la guerra d’Europa", han repetit durant setmanes diferents líders, entre ells Macron, fent-se el desentès a les amenaces de la Casa Blanca sobre una sortida nord-americana de l’OTAN.
Minuts després de conèixer-se aquest desbloqueig de l’estret, Trump va rebutjar l’oferta de l’OTAN d’ajudar a l’estret d’Ormuz, demanant a l’aliança que "mantingui les distàncies".
