El petroli cau al nivell de principis de març i la borsa es dispara
L’Ibex 35 rebota un 2% després de l’anunci i Wall Street arriba a un altre màxim històric al caliu de la desescalada bèl·lica
Jaime Mejías
La tensió al Pròxim Orient es refreda. La reobertura de l’estret d’Ormuz per part de l’Iran –la via marítima clau que ha provocat un coll d’ampolla energètic a nivell mundial des del desenllaç de la guerra– ha disparat els mercats i ha tombat amb força els preus del petroli. El barril del Brent, la referència d’Europa, cotitza per sota dels 89 dòlars, mínims no vistos des de l’11 de març.
Una onada d’alleujament es va estendre pels mercats després que el ministre d’Afers Exteriors de l’Iran, Abbas Araghchi, declarés "completament obert" aquest important pas marítim, circumstància que va fer que el preu del barril de petroli caigués per sota dels 89 dòlars. Els preus del gas natural a Europa es van deixar prop d’un 10%, fins als 38 euros per quilowatt hora. El West Texas Intermediate (WTI), la referència petrolera dels Estats Units, també ha abandonat ràpidament el terreny del triple dígit, fins a marcar els 84 dòlars per barril al tancament dels parquets a Europa. L’entusiasme inversor s’ha estès pels dos costats de l’Atlàntic. La reobertura de l’estret –que Teheran havia bloquejat des de l’inici de la guerra entre els Estats Units i Israel– ha despertat una onada d’optimisme a les borses europees.
Wall Street respira
Els inversors de la Borsa de Madrid ho han celebrat amb una onada de compres que ha impulsat a l’alça l’índex en gairebé un 2% després de conèixer-se la notícia. Mentrestant, la gran guanyadora de la guerra, Repsol, ha vist caigudes del 5%. El to alcista també ha contagiat la resta dels parquets a Europa. El Dax, l’índex de referència d’Alemanya, ha tancat amb un repunt del 2,39%; París, gairebé un 2%; Milà, un 1,74% igual com Londres. Al mercat de matèries primeres, l’or no ha reaccionat amb la mateixa força. L’actiu refugi clàssic del mercat s’ha revaloritzat un 1,70% fins a recuperar els 4.890 dòlars per unça troi .
El conglomerat d’aerolínies, IAG, ha liderat les pujades a la Borsa de Madrid en l’últim tram de la sessió amb una revalorització pròxima al 6%. L’onada d’optimisme es produeix enmig de temors sobre el subministrament de combustible d’avions. Per posar-ho en context, una cinquena part del subministrament es mou a través de l’estret d’Ormuz, igual com el petroli i altres productes energètics. El segon més beneficiat pel to alcista va ser el Banco Santander (+4,48%), per davant del fabricant siderúrgic ArcelorMittal (+4,27%), amb Indra per darrere (+2,04%). Els valors que van resultar més perjudicats van ser Repsol (-5,33%) i Cellnex (-2,60%).
- Apareix un cadàver surant i embolicat amb una tela al pantà de la Baells, a Vilada
- Cal Marcelino abaixa la persiana: “Per a mi serà un dia trist”
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
- El comiat de Sílvia Flotats desborda el tanatori de Mémora
- Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous
- ICL té localitzades a la mina de Súria reserves per a 20 anys, com a mínim
- Joaquim Espelt, alcalde de Vilada, sobre el cadàver trobat a la Baells: 'No creiem que la víctima sigui del poble
- El detingut a Sant Fruitós de Bages va amenaçar els agents dient que tenia una arma per no pagar una multa