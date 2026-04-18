El PP i Vox exigeixen 5 anys de padró per accedir al lloguer social a Extremadura

El pacte per investir Guardiola endureix els requisits de l’habitatge públic, que gestionarà l’extrema dreta

Una "unitat de verificació" lluitarà contra el frau en les prestacions

María Guardiola, flanquejada pel seu número dos, Abel Bautista (esquerra); el portaveu de Vox, Óscar Fernández, i el senador del mateix partit Ángel Pelayo Gordillo. | JERO MORALES / EFE

María Guardiola, flanquejada pel seu número dos, Abel Bautista (esquerra); el portaveu de Vox, Óscar Fernández, i el senador del mateix partit Ángel Pelayo Gordillo. | JERO MORALES / EFE / Jero Morales / EFE

Rocío Entonado Arias

Mérida

L’acord de govern segellat pel PP i Vox per als pròxims quatre anys a Extremadura introdueix canvis rellevants en els sistemes d’accés a l’habitatge públic i les prestacions socials, una àrea que controlarà directament la formació de Santiago Abascal a través de la vicepresidència assignada a Óscar Fernández. Entre les noves exigències per accedir a un habitatge de la Junta en règim de lloguer social, s’exigirà com a requisit haver estat empadronat a la regió els últims cinc anys, dins d’aquest concepte de "prioritat nacional" que defensa la formació de Vox. A més, s’impulsarà la creació d’una "unitat de verificació" del padró municipal per combatre el frau en les ajudes i l’ocupació il·legal.

Pel que fa a l’habitatge, el pacte promet promoure la construcció de 3.500 habitatges nous assequibles mitjançant la col·laboració publicoprivada, una reforma de la llei d’ordenació territorial i urbanística d’Extremadura (Lotus) per eliminar els colls d’ampolla i afavorir noves promocions, i l’aprovació de nous incentius fiscals en la compra i el lloguer. Juntament amb això, el text estableix que el sistema d’accés a l’habitatge protegit i al lloguer social estarà "inspirat en el principi de prioritat nacional", si bé afegeix que s’haurà d’acomodar a la legalitat vigent. Aquesta formulació, una de les més celebrades per Vox, es tradueix a la pràctica en la idea de prioritzar els que mantinguin un "arrelament real, durador i verificable" al territori.

Estabilitat residencial

Per accedir-hi, es preveu exigir un empadronament històric mínim de deu anys a la regió per a la compra d’habitatge protegit i de cinc anys per a l’accés al lloguer. També contempla reforçar criteris de vinculació econòmica, social, familiar, laboral i formativa com a prova de la relació efectiva del sol·licitant amb el territori. El text justifica aquestes condicions en la necessitat de garantir l’estabilitat residencial, fixar població, afavorir la cohesió social, consolidar projectes de vida, facilitar el retorn d’extremenys que van emigrar per la falta d’oportunitats i evitar una rotació excessiva del parc públic d’habitatge. A l’hora de valorar les sol·licituds, es tindrà en compte, almenys i amb subjecció a la legalitat, la trajectòria de cotització i activitat laboral, l’existència de familiars de primer grau que resideixin a Extremadura i qualsevol altre criteri que acrediti una vinculació real i duradora amb la comunitat.

El sistema es dirigirà, segons l’acord, a alguns dels perfils més exposats a la crisi de l’habitatge, com els joves menors de 36 anys, els nous nuclis familiars, les famílies nombroses, amb dependents a càrrec, persones amb discapacitat, sense solució habitacional o en situació d’amuntegament. A més, el pacte preveu l’exclusió dels que hagin sigut condemnats per delictes d’usurpació d’habitatge en els últims cinc anys. Aquesta exclusió també s’aplicarà als que tinguin una resolució administrativa ferma que ordeni la recuperació o el desnonament per ocupació sense títol d’un altre habitatge de titularitat pública.

L’acord entre el PP i Vox preveu la creació de la Unitat Extremenya de Verificació del Frau Prestacional i del Padró i la Residència Efectiva, que serà concebuda com un instrument per combatre l’ús fraudulent de l’empadronament i l’accés indegut a ajuts públics, habitatge protegit i prestacions socials.

Segons el text, aquest òrgan assumirà funcions com la detecció d’empadronaments ficticis, la comprovació de la residència efectiva, la coordinació amb els ajuntaments i l’activació d’actuacions inspectores quan hi hagi indicis de frau. El pacte diu que la unitat tindrà un paper actiu en la identificació i desmantellament de xarxes organitzades i màfies vinculades a la sobreocupació d’habitatges i "pisos pastera".

