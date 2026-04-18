El Rei va felicitar per carta la premi Nobel davant el silenci del Govern
Felip VI va enviar una "carta privada" a l’opositora veneçolana després de guanyar el guardó per no desbordar el marc institucional
Pilar Santos
El gest no va ser públic, però va existir. Felip VI sí que va felicitar la dirigent veneçolana María Corina Machado després de la concessió del Nobel de la Pau, el 10 d’octubre de l’any passat. Ho va fer mitjançant una "carta privada", van confirmar ahir fonts de la Zarzuela, que es va enviar en un moment en què el silenci del Govern espanyol començava a adquirir un pes polític evident. La política exterior és competència de l’Executiu i la direcció de l’Estat ha d’actuar alineada amb aquesta direcció.
La distinció del comitè noruec del Nobel, que reconeixia l’"incansable treball" de la dirigent veneçolana en favor dels drets del poble del seu país, va obrir a Espanya un front polític. Mentre l’oposició (sobretot PP i Vox) s’afanyava a celebrar el premi, l’Executiu de coalició evitava pronunciar-se.
La justificació inicial
L’absència d’un missatge de la Zarzuela es va justificar al·legant que no és una pràctica habitual en premiats estrangers. L’explicació contrastava amb precedents com les felicitacions de la Corona a guardonats com el president nord-americà Barack Obama (2009) i el dirigent colombià Juan Manuel Santos (2016). Santiago Abascal, líder de Vox, va acusar el Govern de "segrestar" la Corona.
La solució va ser intermèdia: una missiva de caràcter reservat que permetia al Rei expressar reconeixement sense desbordar el marc institucional. La insistència en el caràcter "privat" respon a la necessitat de remarcar que no es va tractar d’un posicionament polític, sinó d’un gest dins dels marges que permet l’arquitectura constitucional. La Zarzuela no va concretar la data de la carta.
Al març, durant el seu viatge a Xile per assistir a la presa de possessió del nou president, José Antonio Kast, Felip VI es va reunir amb Machado..
