Cimera progressista a Barcelona
Illa apel·la al seny per plantar cara a l’onada reaccionària: «Res està escrit, res és inevitable»
El president de la Generalitat participa en l’acte de clausura del fòrum progressista: «Hem de deixar de queixar-nos i actuar»
DIRECTE | Cimera progressista de Barcelona: Última hora de Pedro Sánchez, Lula, Petro i la resta de líders mundials
Les esquerres mundials es conjuren a Barcelona per fer front comú a l’extrema dreta
Illa es reuneix amb Lula i visiten junts el Barcelona Supercomputing Center
Quim Bertomeu
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha intervingut aquest dissabte en l’acte de clausura de la Mobilització Progressista Global, el fòrum internacional d’esquerres que s’està celebrant aquests dies a Barcelona amb presència de líders mundials, dirigents polítics, acadèmics i activistes. En el seu discurs, davant d’unes 5.000 persones que s’han desplaçat a les instal·lacions de la Fira a l’Hospitalet de Llobregat, ha compartit un missatge d’optimisme respecte a l’onada reaccionària que afecta el món. Segons ell, es pot derrotar: «Res és inevitable, res està escrit».
Per Illa, la lluita contra els extremismes, que es manifesten tant amb l’auge de l’extrema dreta com amb els conflictes bèl·lics a l’Iran o Gaza, té dos punts de partida. El primer, proclamar als quatre vents que s’està disposat a entaular la batalla. Ho ha dit en tres idiomes, perquè no hi hagués dubtes: «No tenemos miedo, no tenim por, we are not afraid». La segona qüestió clau és «deixar de queixar-se i actuar». «El món viu una onada d’extremismes, però no oblidem que totes les onades, per molt altes que siguin, moren a la vora», ha proclamat.
En un discurs en el qual ha combinat la llengua catalana i la castellana, amb algunes paraules en anglès, ha apel·lat al seny català per tenir èxit en aquest combat. «Sentit comú», ha traduït ell mateix als presents a la sala, mentre que el traductor simultani que entrava per l’orellera preferia anomenar-ho «judici». «El seny és una manera de liderar i conviure. De servir i no dominar. És convèncer i no imposar. És agermanar i no dividir. Davant els lideratges autoritaris, seny és la valentia de respectar l’altre», ha exposat.
Amb el seu discurs, Illa ha volgut afegir-se a l’onada d’optimisme que aquest fòrum està intentant injectar als progressistes des de Barcelona, amb l’únic objectiu de convèncer-los que derrotar els extremismes és possible, encara que els conflictes bèl·lics continuïn fuetejant el Pròxim Orient i Donald Trump i la seva agenda continuïn protagonitzant l’escenari internacional. El que s’ha intentat transmetre en els dos dies del fòrum és que un altre món és possible i que això s’aconseguirà amb prou dosis de lluita i confiança. «Que el seny i l’esperança ens acompanyin», ha conclòs Illa.
Reunió amb el president de l’Uruguai
Espanya ha sigut el país amfitrió del fòrum progressista i el president del Govern, Pedro Sánchez, ha triat Barcelona com la seu. Això ha donat a Illa una visibilitat que no hauria tingut en cap altre emplaçament. A més, li ha permès mantenir trobades bilaterals d’alt nivell. Divendres es va reunir amb el president del Brasil, Inácio Lula da Silva; aquest dissabte s’ha vist amb el president de l’Uruguai, Yamandú Orsi, i aquest diumenge té previst fer-ho amb la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum. També s’ha vist amb l’expresidenta del Senat xilè, Isabel Allende.
En la trobada amb Orsi d’aquest dissabte, els dos presidents han abordat les respectives agendes dels seus governs i s’han compromès a explorar «vies de col·laboració entre Catalunya i l’Uruguai». També han acudit a la cita el conseller d’Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch; el ministre uruguaià de Relacions Exteriors, Mario Lubetkin, i l’ambaixador uruguaià a Espanya, Bernardo Greiver.
Com és costum en aquestes cites, s’han intercanviat regals. El president de la Generalitat ha obsequiat Orsi amb una reproducció del drac de Gaudí i el llibre ‘Transgressores, dones d’un i altre costat de l’oceà, de Josep Lluís Martín i Sylvia Roig Abelenda, que explica la història de 16 dones pioneres en els seus àmbits –algunes catalanes– que van viure durant el segle XX entre l’Uruguai i Espanya. Orsi ha regalat a Illa l’antologia poètica de Mario Benedetti i el vinil d’‘El sur también existe’, de Joan Manuel Serrat, en el qual posa música a poemes de Benedetti.
- El comiat de Sílvia Flotats desborda el tanatori de Mémora
- Una treballadora de Lledoners denuncia el director de la presó per 'assetjament
- Joaquim Espelt, alcalde de Vilada, sobre el cadàver trobat a la Baells: 'No creiem que la víctima sigui del poble
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- El sopar solidari d'Althaia supera expectatives: 454 persones es comprometen amb el centre per la nova sala d'hemodinàmica
- Què pots incloure al teu testament vital a Catalunya i per què convé revisar-lo amb els anys
- Els professors de l'institut Guillem Catà de Manresa acorden no fer sortides ni colònies
- Tancar el portal amb clau pot sortir molt car: la pràctica que encara fan moltes comunitats i que posa en risc els veïns