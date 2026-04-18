Reaccions del Govern i la Comunitat de Madrid
Sánchez i Ayuso coincideixen a dubtar de la legalitat de diverses mesures
Júlia Regué
"El pacte a Extremadura qüestiona drets de ciutadania i la història de la mateixa autonomia, que és una terra d’emigrants". El president del Govern, Pedro Sánchez, va titllar l’acord de govern del PP i Vox d’"un bloqueig, una frenada i una involució en el desenvolupament d’Extremadura", i va prometre actuar des del Govern per frenar les seves polítiques. El text en matèria d’immigració rebutja el repartiment de menors estrangers no acompanyats, insta a adaptar el nou reglament europeu de retorns, planteja promoure devolucions de menors amb els seus pares, veta nous centres o ampliacions de places, endureix el règim disciplinari i preveuen proves d’edat i auditories anuals de la despesa en immigració. A més, Sánchez va criticar que l’acord parli de desregulació, cosa que per al cap del Govern no és res més que "una retallada de drets" i "el debilitament de l’Estat del benestar".
També es va afegir a aquestes crítiques la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que va qüestionar el criteri de "prioritat nacional" inclòs en l’acord per regular, entre altres qüestions, l’accés a l’habitatge protegit i al lloguer social. Ayuso va advertir que "molts dels requisits" que estan recollits en l’acord "no són legals". El text planteja un sistema "adequat a la legalitat vigent", que procuri l’assignació prioritària de recursos públics a les persones que mantinguin un "arrelament real, durador i verificable amb el territori". El problema, en concret, és que aquest plantejament topa de cara amb l’article 14 de la llei d’estrangeria, que estableix que els estrangers residents a Espanya tenen dret als serveis i a les prestacions socials, tant generals i bàsiques com específiques, "en les mateixes condicions que els espanyols". La presidenta madrilenya ha afirmat que, "com que s’ha de complir la llei", considera que hi ha molts d’aquests requisits que no ho són, de legals, de manera que el temps ho posarà tot al seu lloc".
