Sánchez i Lula exhibeixen a Barcelona l’aliança anti Trump
El president espanyol i el brasiler signen 15 acords i alerten sobre que els «retrocessos en democràcia» obren pas al «feixisme»
El Brasil s’afegeix al ‘no a la guerra’ i celebra que creixi el "ramat progressista" contra l’"onada reaccionària"
Illa considera que la triple cita d’aquest cap de setmana situa Catalunya com un actor que guanya pes
Sara González
"L’onada reaccionària ataca les nostres democràcies". Amb aquest leitmotiv compartit, el president del Govern, Pedro Sánchez, i el del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, van solemnitzar l’eix anti Trump que pretenen encapçalar a escala mundial. Ho van fer des de Catalunya, principal bastió socialista en aquests moments a Espanya, on les paraules contundents i eloqüents contra "els autoritarismes i la desinformació" es van traduir en 15 acords entre tots dos països. El risc de no entaular aquesta batalla contra el "retrocés de les democràcies", van advertir, és que es torni a obrir pas al "feixisme", motiu pel qual Lula va fer seu el no a la guerra que Sánchez ha incorporat a la centralitat del seu discurs davant la dreta i l’extrema dreta.
Trobada "històrica"
La trobada va ser qualificada d’"històrica" pel fet de ser la primera d’aquest calibre, a més de reivindicar-la com una aposta per la cooperació entre la Unió Europea i l’Amèrica Llatina, antagònica a la de la "confrontació i la guerra". Es tracta, va defensar el president del Govern, d’apostar per la "unitat" en un món cada vegada més fragmentat que s’ha vist de nou obligat a clamar a favor de la pau i de la defensa dels drets humans per oferir un horitzó d’"esperança" on ara hi ha desassossec. "On uns obren ferides, nosaltres les volem tancar, guarir-les", va dir Sánchez. "Entenc quan dius no a la guerra. El 2003 jo ja vaig dir no a la guerra també a l’Iraq", va respondre el líder brasiler, de 80 anys.
Fer front a l’onada reaccionària regulant les xarxes socials, la reforma del sistema multilateral i lluitar contra les desigualtats mitjançant un impost als milmilionaris són tres dels objectius compartits que van deixar clar que seran al centre del debat de la trobada progressista de líders mundials que acull també Barcelona aquest cap de setmana. "Creix el ramat progressista", va presumir un Lula, que ha convidat també a reflexionar sobre "en què s’ha equivocat la democràcia" perquè els extremismes estiguin a l’alça. "¿Per què els ciutadans voten això? Vull saber on fallem", va admetre, per després lamentar que organitzacions com les Nacions Unides estan "afeblides" per exercir d’àrbitres en un moment en què es limiten drets "guanyats amb sang i suor".
Tant Sánchez, que afrontarà eleccions l’any que ve, com Lula, que a l’octubre serà la vuitena vegada que se sotmet a les urnes, van assenyalar com un dels causants d’aquesta deriva les xarxes socials "sense regles" plenes de "notícies falses i missatges violents" per condicionar el vot dels ciutadans. "No és possible tractar com a llibertat d’expressió la indústria de la mentida, de la transmissió d’odi i de la violència verbal", va dir el president brasiler, que va reivindicar, juntament amb Sánchez, la necessitat d’intervenir amb regulació per defensar les sobiranies dels estats i posar límit a l’accés dels joves a les xarxes i a la proliferació de les apostes on line.
Terres rares
Entre els 15 acords signats pels 20 ministres presents, 10 de cada país, hi ha estratègies compartides per promoure la igualtat racial i la lluita contra la intolerància i la violència de gènere, així com de cooperació en l’àmbit de la ciència, la cultura i les pimes. Tots dos líders van voler destacar, especialment, la signatura de l’acord per les terres rares i minerals crítics com a via per treballar per l’"autonomia estratègica". Així, Lula va deixar ben clar que el Brasil no pot "llençar a les escombraries l’oportunitat" de treure benefici econòmic de la seva riquesa natural com li va passar amb l’or, l’argent, el ferro i la fusta, i va allargar la mà a aliances, però deixant clar que cap altre país serà el propietari d’aquestes matèries. I tots dos també van celebrar el tractat del Mercosur, que es començarà a aplicar provisionalment l’1 de maig.
La cimera de Sánchez i Lula celebrada al Palau de Pedralbes, amb els jardins ben engalanats amb geranis vermells, és l’avantsala de la IV Reunió per la Democràcia i la Global Progressive Mobilisation. En la que és la segona seu oficial de la Generalitat, tots dos dirigents van ser rebuts amb honors militars de l’Exèrcit de Terra i també pel president de la Generalitat, Salvador Illa, que va exercir d’amfitrió i que considera que la triple cita a Barcelona d’aquest cap de setmana situa Catalunya, principal bastió socialista en aquests moments a Espanya, com un actor que guanya pes en l’esfera europea i internacional.
- Apareix un cadàver surant i embolicat amb una tela al pantà de la Baells, a Vilada
- Cal Marcelino abaixa la persiana: “Per a mi serà un dia trist”
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
- El comiat de Sílvia Flotats desborda el tanatori de Mémora
- Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous
- ICL té localitzades a la mina de Súria reserves per a 20 anys, com a mínim
- Joaquim Espelt, alcalde de Vilada, sobre el cadàver trobat a la Baells: 'No creiem que la víctima sigui del poble
- El detingut a Sant Fruitós de Bages va amenaçar els agents dient que tenia una arma per no pagar una multa