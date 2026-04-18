Reculada d’un moviment radical
La topada Trump-Meloni i la derrota d’Orbán debiliten el bloc d’ultradretes
La sortida del Govern hongarès del fundador del Fidesz suposa un cop organitzatiu i una pèrdua de poder a Europa per als partits afins
Les polítiques antieuropees dels EUA esquerden l’espai
Mario Saavedra
Viktor Orbán no va perdre diumenge passat les eleccions d’Hongria perquè les seves polítiques fossin massa radicals o de dretes per als seus votants. El candidat guanyador, el dretà Péter Magyar, comparteix part dels seus posicionaments, si més no suavitzats. A Orbán el van fer fora fonamentalment per la mala situació econòmica del país sota les seves receptes nacionalistes, per la corrupció imperant després dels seus 16 anys consecutius en el poder i pels seus intents de control de tots els ressorts de l’Estat, des dels mitjans de comunicació fins als jutges.
I, no obstant, la seva derrota ha debilitat la internacional de dreta radical, formada per una sèrie de partits nacionalistes i ultraconservadors, que es recolzava en conferències, centres de pensament o xarxes de recolzament i finançament en les quals l’Hongria d’Orbán era clau. I que el recolzament de la primera potència del món no és sinònim de victòria.
A contrapeu
"Hi ha clarament un alentiment de les dretes extremes internacionals. Als partits europeus del moviment els han agafat a contrapeu dos esdeveniments: les setmanes d’amenaces de Donald Trump sobre Groenlàndia i, sobretot, la guerra de l’Iran", explica a EL PERIÓDICO Guillermo Fernández, doctor en Ciència Política de la Universitat Carles III i especialista en dreta radical europea. "Els Estats Units ho van apostar tot per Orbán i va perdre. Queda així de manifest que les palanques de Trump i de la internacional ultradretana no són infal·libles. Semblava que tots els processos electorals últimament eren un passeig triomfal, que hi havia una mecànica històrica que feia que sempre els anés bé, guanyant o creixent electoralment. Aquesta inèrcia s’ha trencat".
En l’Estratègia de Seguretat Nacional de la Casa Blanca es va fixar fa uns mesos el full de ruta polític dels Estats Units cap a Europa. La nova Administració recolzaria els partits "patriotes" europeus, per evitar el que Washington considera una decadència del Vell Continent, assetjat per una presumpta invasió migratòria i un control autoritari dels seus Governs. Això es va traduir en el recolzament total del president Trump a Orbán.
Primer va enviar al seu secretari d’Estat, Marco Rubio, que va expressar la seva defensa d’Orbán com a figura a contracorrent a la UE. Després va enviar el seu vicepresident, J. D. Vance, a l’últim gran míting de campanya. Vance va carregar amb duresa contra els "buròcrates" de Brussel·les i la seva suposada campanya per arruïnar Hongria. Fins i tot Trump va intervenir per sorpresa per telèfon davant una multitud que el va rebre amb aplaudiments.
No va servir de res. La derrota d’Orbán va ser aclaparadora i el seu rival, el també conservador però europeista Péter Magyar, va aconseguir més de dos terços del Parlament, per la qual cosa és previsible que desfaci part de les reformes del Fidesz d’Orbán. "Crec que la caiguda d’Orbán suposa un cop dur organitzatiu, financer i polític per a la ultradreta europea", explica Guillermo Fernández. Trump, per la seva banda, ha lloat el polític hongarès com un model de país i de polítiques, sobretot pel que fa a la immigració, a la lluita contra el ‘woke’ (les polítiques identitàries de certa esquerra) o els col·lectius LGTBI+.
El segon cop és que els ultraconservadors perden molt pes a Brussel·les. Orbán ha sigut la veu discordant a la Unió Europea durant una dècada i mitja i ha vetat o transformat polítiques que considera massa progressistes o antirusses. També es minva el poder inherent al grup del Parlament Europeu Patriotes per Europa, format principalment pel Fidesz d’Orbán, l’Alternativa per Alemanya de Weidel i el Vox d’Abascal, que el presideix.
Finalment, la caiguda d’Orbán és un cop seriós a nivell d’infraestructura i organització de la internacional d’ultradreta. Orbán ha creat una xarxa d’universitats, com l’Institut Danubi o el Mathias Corvinus Collegium de Budapest, o instituts de pensament com el Centre de Drets Fonamentals, que organitza la CPAC Hongria amb el lema ‘Déu, Pàtria, Família’ i té dues seus, una a Budapest i l’altra a Madrid, en ple barri de Salamanca.
"Juguen un paper molt important en tota aquesta internacionalització de la ultradreta, molt més gran del que correspondria a un petit país de nou milions d’habitants i superior al de l’AfD o l’Agrupació Nacional", afegeix Fernández. "La major part dels actes que organitza la fundació Disenso, el ‘think tank’ de Vox, els coorganitza amb el Centre de Drets Fonamentals d’Orbán. Quan el Fòrum de Madrid i Dissens fan esdeveniments a Llatinoamèrica, o de la Iberosfera, solen participar d’aquest ‘think tank’ hongarès. En tota aquesta internacionalització de la ultradreta juguen un paper molt important. Hi ha també un programa de Joves Líders de la Iberosfera, un programa de beques per a gent amb aspiracions a Llatinoamèrica. Des del punt de vista financer, les últimes campanyes de Vox s’han finançat des d’un banc hongarès amb participació estatal".
La principal victòria a l’Amèrica Llatina va ser la presidència obtinguda pel candidat ultraconservador José Antonio Kast a Xile. No obstant, el moviment s’ha emportat un cop al Perú. Rafael López Aliaga, el candidat avalat pel Fòrum de Madrid i Patriotes, no ha aconseguit passar a la segona volta de les eleccions presidencials. Exalcalde de Lima, va ser a Madrid al Viva 25 de Vox de setembre.
Agrupació Nacional, crítica
Més enllà de les qüestions electorals, la ultradreta comença a mostrar esquerdes per les polítiques antieuropees i militaristes de Donald Trump. Agrupació Nacional de França va criticar la intervenció a Veneçuela que va acabar amb la detenció de Nicolás Maduro, i va carregar contra les amenaces de Trump d’envair Groenlàndia o, més recentment, contra la guerra contra l’Iran. Un líder d’Alternativa per Alemanya ha parlat fins i tot de retirar les bases nord-americanes del país.
Però el frec més significatiu, sens dubte, ha sigut entre la italiana Giorgia Meloni i Trump. La primera ministra va prohibir l’ús de la base de Sicília als avions nord-americans que bombardegen l’Iran. Ara ha tingut un xoc amb el president nord-americà després dels atacs d’aquest al papa León XIV.
La primera cita, i la més important, serà la de les eleccions de mig mandat de novembre als Estats Units, on es veurà si Trump està tan feble com apunten les enquestes, que li donen una popularitat mínima del 33%.
El 2026 hi ha presidencials a Colòmbia, on l’actual mandatari, Gustavo Petro, s’enfrontarà a la dretana María Fernanda Cabal. També l’any vinent la ultradreta podria emportar-se la grossa: la presidència de França, si les enquestes continuen afavorint l’Agrupació Nacional de Marine Le Pen i liderada per Jordan Bardella.
