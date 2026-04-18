Trump diu que «fa pena veure» Espanya per les seves «desastroses» xifres econòmiques

El president nord-americà ha tornat a criticar el país per «no contribuir pràcticament gens a l’OTAN»

Donald Trump

Donald Trump / Europa Press/Contacto/Li Rui

Redacción

Madrid

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha criticat aquest dissabte Espanya, un país que «fa pena veure» per unes «desastroses xifres econòmiques» malgrat que «no contribueix gairebé gens a l’OTAN».

Trump ha repetit així una crítica recurrent cap a Espanya, sobre la qual fa temps que denuncia la falta de contribució econòmica a l’Aliança Atlàntica. Al març, sense anar més lluny, va denunciar que Espanya era l’únic aliat a oposar-se a dedicar el 5% del seu PIB a la despesa en defensa.

«¿Algú s’ha fixat que malament que li va a Espanya? Les seves xifres econòmiques, malgrat no contribuir pràcticament gens a l’OTAN ni a la seva defensa militar, són absolutament desastroses. Fa molta pena veure’l», ha manifestat en la seva plataforma Truth Social.

