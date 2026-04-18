Cimera a Barcelona
Mamdani, Bernie Sanders i Hillary Clinton demanen a Barcelona unitat de les esquerres per plantar cara a Trump
Líders progressistes nord-americans agraeixen a Espanya el seu paper en la lluita internacional contra l’autoritarisme com el de Donald Trump
Irene Benedicto
«Permeti’m començar donant les gràcies al president Pedro Sánchez i al lideratge progressista d’arreu del món. En moments com aquest, en què veiem tanta crisi i confrontació, és fonamental que el lideratge progressista es reuneixi per practicar la solidaritat». Amb aquesta crida a la solidaritat internacional, Zohran Mamdani, alcalde de Nova York, ha obert aquest dissabte la seva intervenció en el Global Progressive Forum de Barcelona, una cita de les esquerres mundials en què diversos dirigents han reclamat més coordinació per fer front a l’avenç de Donald Trump i de la dreta internacional. El fòrum ha servit per projectar una idea compartida: la necessitat de reforçar una agenda progressista comuna davant la desigualtat, la inestabilitat geopolítica i el desgast social.
Mamdani ha situat el focus en els problemes quotidians que marquen la vida d’àmplies capes de la població. «Com a alcalde de la ciutat de Nova York, quan passejo pel carrer veig la lluita dels meus conciutadans a la ciutat més cara dels Estats Units», ha compartit. I ha concretat aquesta pressió en tres fronts molt reconeixibles: el lloguer, el cistell de consum i l’accés a llars d’infants assequibles.
De Nova York a Barcelona
El dirigent novaiorquès ha afirmat que aquestes dificultats no són exclusives de la seva ciutat, com l’accés a l’habitatge, un problema que comparteix amb Barcelona. Segons ha dit, quan sent la gent treballadora explicar els seus problemes, reconeix en aquests relats les mateixes angoixes que pateixen ciutadans d’altres països. «Sabem que la desigualtat no és una cosa exclusiva de la meva ciutat; és una realitat per a massa persones arreu del món», ha afirmat.
Aleshores Mamdani ha defensat una resposta coordinada de les forces progressistes. «El nostre camí per lluitar i combatre la desigualtat és un camí que haurem de recórrer junts, de la mà», ha assenyalat. També ha presentat la Global Progressive Alliancecom «un moviment emergent i meravellós» per unir moviments geopolítics i locals com el seu.
Sanders carrega contra Trump, Netanyahu i Putin
Després de la seva intervenció, el senador per Vermont Bernie Sanders ha insistit en la mateixa idea de cooperació, però amb un to més obertament combatiu. Ha arrencat agraint a Sánchez haver reunit «un grup tan impressionant de líders progressistes d’arreu del món» i ha defensat que, si les forces reaccionàries es coordinen, les que representen la classe treballadora han de fer el mateix a escala internacional.
Sanders ha vinculat aquesta necessitat d’unitat a l’actual context internacional. El senador ha alertat que dirigents com Trump, Netanyahu i Putin estan empenyent el món cap a una «anarquia internacional» en la qual l’Estat de dret i l’ordre basat en normes corren un «greu perill». També ha agraït a Sánchez i a la resta de participants les accions empreses contra les guerres «il·legals i perilloses» impulsades, segons el seu parer, per Netanyahu i Trump a l’Iran i al Líban.
Davant aquesta deriva, ha reclamat un gir en les prioritats públiques. Els països, ha dit, han d’invertir en «sanitat, educació i bons salaris», en lloc de continuar destinant recursos a armament que només genera «horror i destrucció». Però, junt amb el diagnòstic ombrívol, ha volgut deixar un missatge de mobilització. «La gent corrent s’està aixecant i està lluitant», ha assegurat.
Sanders ha posat com a exemple les protestes contra la deriva autoritària de Trump, anomenades No Kings, que, segons ha destacat, van reunir uns 8 milions de persones als carrers dels EUA. Segons el seu parer, va ser un dels dies de mobilització més destacats del país i una demostració que la ciutadania rebutja «l’autoritarisme, l’oligarquia, el racisme, la guerra i els atacs permanents contra la classe treballadora». En aquesta línia, ha afirmat que Trump està perdent suport en les enquestes i ha augurat noves victòries progressistes en les eleccions de mig mandat d’aquest novembre.
Clinton apel·la a la llibertat, la justícia i la igualtat
L’exsecretària d’Estat Hillary Clinton –que també va ser candidata presidencial, junt amb Bernie Sanders– ha tancat el bloc amb un missatge centrat en les demandes socials i en la necessitat de reconstruir confiança en temps de confusió. Clinton ha agraït l’espai brindat pel fòrum i ha demanat concentrar-se en els reptes més urgents que afronta la comunitat internacional.
Segons el seu parer, la ciutadania reclama avui «seguretat, dignitat i oportunitats». En aquest marc, ha al·ludit al desencant dels joves, a la creixent dificultat per distingir entre informació i mentides i a la «por» que provoca la incertesa geopolítica. Per Clinton, aquest clima obliga a redoblar el compromís polític i moral de les forces progressistes.
«El compromís de defensar la llibertat, la justícia, i la igualtat importa més que mai», ha afirmat. I ha rematat la seva intervenció amb una apel·lació a l’acció compartida: entre tots, ha vingut a dir, encara és possible configurar un futur millor.
El missatge compartit des de Barcelona per Mamdani, Sanders i Clinton ha sigut nítid. Davant l’avenç de Trump i l’ofensiva de la dreta, les esquerres busquen reagrupar-se, parlar amb una veu més clara i convertir el malestar social en una alternativa política amb projecció internacional.
