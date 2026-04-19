Ayuso concedeix la Medalla d’Or a Corina Machado
El Periódico
María Corina Machado va rebre la Medalla d’Or de la Comunitat de Madrid de mans d’Isabel Díaz Ayuso i va saludar des del balcó de la Reial Casa de Correus milers de veneçolans a la Puerta del Sol, on va instar l’exili a preparar-se per al retorn al seu país i va reivindicar l’esperança d’un canvi polític.
