Anàlisi
Confessió com a prova
Dos anys després d’obrir la causa a partir de retalls de premsa, la investigació del jutge Peinado continua tenint el suport de l’Audiència de Madrid, malgrat que s’han anul·lat imputacions com la de l’executiu que va recomanar la contractació de Begoña Gómez a l’Africa Center.
Ernesto Ekaizer
"Doncs les conductes que provenen de palaus presidencials, com aquest supòsit, semblen més pròpies de règims absolutistes, per sort ja oblidats en el temps al nostre Estat, cosa que obliga a mirar d’analitzar (potser cal remuntar-se al regnat de Ferran VII) aquest individu des de la perspectiva d’una interpretació teleològica i hermenèutica dels esmentats articles 428 i 429 del Codi Penal". Juan Carlos Peinado, titular del jutjat d’instrucció número 41 de Madrid, 11 d’abril del 2026.
¿Aquest paràgraf està inclòs en l’equivalent de l’ordre de processament de Begoña Gómez i altres imputats en què defineix el context dels fets com una "referència literària", segons s’ha dit en diversos cercles de la dreta judicial espanyola? ¿O no és més cert que reflecteix el conegut adagi jurídic? A saber: una confessió de part eximeix la presentació de proves. En altres paraules: que quan una de les parts admet voluntàriament la veritat d’un fet l’altra part ja no necessita presentar proves per demostrar-ho. És un principi d’economia processal que simplifica el litigi a l’eliminar fets en disputa.
El PP i Vox han descrit el Govern de Pedro Sánchez poc menys que com el regnat de Ferran VII (1814-1833). A saber: un dels més corruptes i nefastos de la història espanyola, caracteritzat per l’absolutisme, la repressió, la pèrdua de les colònies americanes i una profunda crisi econòmica. Conegut com el rei traïdor, va gestionar l’Estat com un patrimoni personal fomentant el clientelisme i acumulant riquesa privada a l’estranger mentre Espanya s’empobria. Aquesta definició es va estendre a la seva dona Maria Cristina de Borbó-Dues Sicílies, la reina consort primer i la reina regenta d’Espanya després. Durant la regència, va acumular una enorme fortuna personal mitjançant la desviació de fons públics, comissions en obres públiques, mines, el comerç d’esclaus i el monopoli del tabac. Però no deixa de ser interessant l’origen de la seva fortuna.
"El punt de partida del patrimoni de Maria Cristina el podem situar a la testamentaria de Ferran VII", assenyala Miguel Á. López Morell, catedràtic d’Història i Institucions Econòmiques de la Universitat de Múrcia. Altres historiadors coincideixen a assenyalar que Maria Cristina no va tenir pes polític en la seva condició de reina consort, i la situació experimenta un canvi transcendental quan el 1832 assumeix tasques de govern i sobretot quan el setembre de 1833 mor Ferran VII i la reina consort es converteix en reina governadora i regent en nom de la seva filla Isabel. La corrupció en els negocis es desenvoluparà durant la seva regència i els seus exilis a París.
Per tant, l’al·lusió del jutge Peinado al règim de Ferran VII com a referència per entendre Begoña Gómez és forçada. Perquè és durant la seva regència que tindran lloc el cobrament de comissions i la corrupció en els negocis. El règim de Ferran VII era manifestament corrupte i antidemocràtic. Per tant, quan el jutge Peinado introdueix Ferran VII com a antecedent de règim absolutista per entendre el que passa a Espanya, s’abeura en el PP i Vox i cita un antecedent tan forçat com gratuït.
Si es fa un flashback de la instrucció del jutge Peinado, és a dir, si a partir d’aquesta confessió sobre Ferran VII es projecta el retrovisor, s’entenen més bé les fites del seu mètode. Es presenta al palau de la Moncloa perquè Pedro Sánchez comparegui com a testimoni; torna a fer-ho per prendre declaració al ministre de Justícia del Govern de coalició, Félix Bolaños, i cita a declarar diversos càrrecs del palau de la Moncloa. Tota la instrucció projecta una ombra palatina fins que, finalment, en la interlocutòria de l’11 d’abril, ell mateix ho confessa.
Periodistes, polítics i juristes es pregunten com és que, després d’haver tombat un nombre considerable dels seus errors processals, no han anul·lat aquesta investigació. I la resposta és ben simple: perquè la secció 23 recolza aspectes essencials de la seva instrucció. No ha vist cap anomalia en la seva manera de limitar l’exercici del dret de defensa, una cosa que en qualsevol altre procediment seria considerada una salvatjada.
Parsimònia extraordinària
El jutge resol els recursos de reforma amb una parsimònia extraordinària. En la resolució que va emetre el 8 de gener del 2025, per exemple, ja acumulava 16 recursos pendents. I els va despatxar de cop, és a dir, els va desestimar tots. Vet aquí la seva filosofia: "En fase d’instrucció no seria admissible el recurs d’apel·lació, i ni tan sols el de reforma, però en tot cas la determinació de les diligències d’investigació decidides pel jutge d’instrucció s’ha d’entendre que les ha considerat pertinents". Dit d’una altra manera d’acord amb Balzac: "El jutge d’instrucció és l’home més poderós de França". El patró de conducta del jutge és que no resol els recursos de reforma i endarrereix els temps quan arriben a l’Audiència. El jutge Peinado necessita que no hi hagi ningú que pugui revisar en temps real les seves actuacions. Acabem per on començàvem: a confessió de part, relleu de proves.
