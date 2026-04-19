Polítics i xarxes socials
El Govern s’imposa a TikTok per buscar el vot del jovent dretanitzat
Més de la meitat dels joves s’informen a través d’aquesta plataforma i el 43,5% consideren que les xarxes socials són el principal factor d’influència en les seves opinions polítiques
Miguel Ángel Rodríguez
"¡Més TikTok! Ho dic com a mare d’una nena de 18 anys". Aquest consell –gairebé ordre– el va rebre aquesta setmana Gabriel Rufián quan passejava pels voltants del Congrés. El portaveu d’ERC ja va captar la importància de les xarxes socials fa anys i va desembarcar a TikTok el 2021. No va ser l’únic. Óscar Puente (PSOE) i Elías Bendodo (PP) ja remenaven aquell any per aquesta plataforma i mesos després va arribar Santiago Abascal per agafar les regnes. No obstant, en pocs mesos, el Govern ha aconseguit imposar-se a TikTok amb la missió de buscar el vot jove, escorat cap a l’extrema dreta, segons totes les enquestes.
Va ser a principis de setembre quan Pedro Sánchez va donar el tret de sortida perquè l’Executiu es llancés a la conquesta de TikTok. "En el costat correcte de la història", va titular el president del Govern el seu primer vídeo, en què explicava la seva posició sobre el conflicte a Gaza. Des d’aleshores, ha acumulat prop de 800.000 seguidors i al costat dels altres 12 ministres amb presència a la xarxa social sumen prop d’1,4 milions de seguidors. Una xifra que supera els 1,25 milions que acumulen els deu membres del comitè executiu nacional de Vox amb compte a TikTok i que queda molt lluny dels poc més de 100.000 seguidors que reuneixen els dirigents del comitè de direcció del PP.
"Segons les enquestes, la gent entre 18 i 25 anys està molt més orientada a votar l’extrema dreta i és una manera de mira d’arribar a ells", explica el doctor en Comunicació i professor de Periodisme de la Universitat de Santiago de Compostel·la, Rubén Rivas, després d’explicar que l’Executiu persegueix una "estratègia clara d’intentar barrejar política amb una idea de continguts més pròxims en una plataforma que està molt orientada a aquest públic juvenil". Així, insisteix que el Govern pretén acostar-se a aquest votant jove, que és "el més allunyat". Segons indica el baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), són els joves d’entre 18 i 24 anys els que menys recolzen el PSOE i on Vox despunta.
Canal d’informació
Un altre estudi del CIS assenyala que un 43,5% dels joves entre aquestes edats assegura que són les xarxes socials les que més influeixen en les seves opinions polítiques, enfront d’altres mitjans com la televisió (7,2%), la ràdio (0,9%) i els diaris (0,7%). El maig del 2025, més del 50% dels joves entre 18 i 24 anys van assegurar que s’informaven a través de TikTok, segons un informe del CIS sobre audiències de mitjans de comunicació social. "El que ha fet Pedro Sánchez és clarament acostar-se a nous públics que estan en aquesta deriva cap a la dreta i l’extrema dreta. Era un salt que havien de fer si no volien deixar al marge votants importants sense atendre i sense explicar les seves propostes i el que estaven fent des del Govern", apunta la professora de Xarxes Socials de la Universitat CEU San Pablo, Ainhoa Torres. El líder de Vox, a diferència del president del Govern, puja vídeos principalment de les intervencions que fa al Congrés, de mítings en què participa o d’entrevistes que li fan. Tot i així, té prop d’un milió de seguidors i supera els 27 milions de m’agrada. "La dreta ha sabut traslladar més bé el seu missatge", explica Eva Campos-Domínguez, experta en comunicació política i xarxes de la Universitat Complutense de Madrid.
