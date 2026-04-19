Iberdrola aposta per modernitzar la xarxa del Brasil

Iberdrola aposta per modernitzar la xarxa del Brasil | / BARCELONA

Iberdrola aposta per modernitzar la xarxa del Brasil | / BARCELONA

El president d’Iberdrola, Ignacio Galán, es va reunir ahir a Barcelona amb el president del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, i va reafirmar el seu compromís amb el país. El grup espanyol, que va invertir l’últim any més de 30.000 milions de reals brasilers, continuarà ampliant i modernitzant les xarxes –va anunciar Galán– per garantir energia segura i neta.

