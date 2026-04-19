Illa i els consellers es llancen a les xarxes
El president de la Generalitat ha augmentat
les intervencions a Instagram i TikTok perquè l’acció del seu Govern arribi a més ciutadans. També ho fan Dalmau, Romero i Parlon.
El president Illa té uns 50.000 seguidors a Instagram i uns 5.400 a TikTok
Sara González
El president Salvador Illa, sense americana, mirant a càmera i explicant que la cançó que li va agradar més del concert de Rosalía va ser Magnolias. O desmuntant en primera persona fake news sobre l’acabada d’aprovar regularització de persones migrants o explicant com es pot accedir als ajuts per pagar el lloguer. Els últims mesos les xarxes socials del cap de la Generalitat, així com les d’altres consellers del Govern, han tingut un augment en l’ús i un canvi de format que deixa en un segon pla el faristol i els despatxos per mirar que els seus missatges arribin d’una manera clara i directa als ciutadans, amb un to més desenfadat i un llenguatge menys encotillat.
L’equip encarregat d’això afirma que hi ha una estratègia pròpia darrere, malgrat que aquesta tendència es produeix al mateix temps que el president del Govern, Pedro Sánchez, aconsegueix un notable impacte a Instagram i TikTok i que això també és una "inspiració" i anima més dirigents a fer el pas. Sí que va ser, en particular, per al president un revulsiu el vídeo de Ràdio Flaixbac que es va viralitzar fa un mes en què diversos joves a les portes del Saló de l’Ensenyament eren incapaços de dir el nom del president de la Generalitat. "El va fer reflexionar. Va dir que no podia ser i que ho afrontava", afirmen en el seu gabinet de comunicació. Un parell de dies després va rebre al Palau de la Generalitat un dels estudiants que havia respost que el president era, ni més ni menys, que Salvador Dalí. "El president ja estava conscienciat des d’abans que calia arribar a més públic i va fer l’encàrrec", expliquen des del seu equip de xarxes. En aquest moment té 50.000 seguidors a Instagram i uns 5.400 a TikTok. L’objectiu, insisteixen, és que l’acció governamental es coli en la informació que consumeix el ciutadà, més enllà de l’accés directe als mitjans de comunicació, i arribi especialment als joves.
Prova i error
Es van "provant coses", es reprodueix el que rutlla i es descarta el que no funciona, sempre d’acord amb un perfil en què el president se senti "còmode" i no impostat. ¿I què és el que funciona en el cas d’Illa? Vídeos curts, amb poques dades i amb un "to natural". Això explica per què la setmana passada un anunci que habitualment hauria fet el Govern en la roda de premsa setmanal dels dimarts, com era la inversió de 100 milions d’euros per renovar escoles antigues, es decidís que Illa ho faria en un vídeo a Instagram a primera hora del matí mentre pujava les escales de la Generalitat portant la motxilla. El que, però, diuen que ha tingut més audiència ha sigut un sobre el jove ghanès Ahmed Mansur, al qual va reivindicar com un cas d’integració d’èxit davant del discurs racista de Vox i Aliança Catalana. Tot i que també el de la mona de Pasqua que li van regalar els germans Roca dedicada al repte de l’habitatge va aconseguir interès. Malgrat que la majoria dels vídeos a les xarxes estan relacionats amb l’acció política, també hi ha llicències més personals que han detectat que desperten interès.
Ho té perfectament comprovat l’equip de xarxes i comunicació del conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que partia de zero en aquest àmbit perquè no tenia perfil polític a Instagram quan va assumir el càrrec i que ara té 5.100 seguidors . La reflexió que hi ha al darrere és que l’espai que no s’ocupa són d’altres els qui l’omplen. "Els discursos d’odi són especialistes a arribar fins al moll. Les forces progressistes ho han vist, així que val més ocupar aquest espai que deixar-lo vacant", asseguren. Altres consellers s’hi han afegit, com la d’Economia, Alícia Romero, per explicar el nou model de finançament, i la d’Interior, Núria Parlon, amb un perfil llargament treballat des de l’etapa com a alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet.
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- El comiat de Sílvia Flotats desborda el tanatori de Mémora
- Una treballadora de Lledoners denuncia el director de la presó per 'assetjament
- Joaquim Espelt, alcalde de Vilada, sobre el cadàver trobat a la Baells: 'No creiem que la víctima sigui del poble
- Què pots incloure al teu testament vital a Catalunya i per què convé revisar-lo amb els anys
- Detenen cinc homes, d’entre 17 i 47 anys, relacionats amb el crim de l'home que va ser trobat mort a casa seva a Balsareny
- Paradís de tulipes amb vista al Pedraforca
- El sopar solidari d'Althaia supera expectatives: 454 persones es comprometen amb el centre per la nova sala d'hemodinàmica