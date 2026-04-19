Entrevista
Joan Carles I veu "molt difícils" les relacions entre Felip VI i el Govern
El Periódico
El rei emèrit Joan Carles I va criticar el Govern espanyol i va advertir de les dificultats en la relació amb la casa reial en una entrevista que va publicar el diari francès Le Figaro ahir. Assenyala que les relacions de Felip VI amb l’Executiu de Pedro Sánchez "deuen ser molt difícils". Es tracta d’unes declaracions que no són gaire habituals en un membre de la monarquia.
Durant l’entrevista, feta a París després de rebre un reconeixement pel seu llibre a l’Assemblea Nacional francesa, l’emèrit va suggerir un deteriorament de la situació política a Espanya, tot i que va evitar afirmar-ho explícitament. "Els temps canvien i Espanya ha canviat", va afirmar, i mentrestant es preguntava, sense concretar la valoració: "¿En quina direcció?". També va remarcar la necessitat de prudència en el que deia per la seva condició institucional.
Joan Carles I va reivindicar el paper que va tenir en la Transició i va assegurar que la seva vida havia estat "dictada per les exigències d’Espanya i del tron". Alhora, va comparar la relació entre el Govern i la casa reial amb la de la seva etapa com a cap de l’Estat, quan mantenia reunions setmanals amb el president, i va apuntar que ara aquests contactes no eren tan freqüents. També va indicar que en els seus viatges oficials solia anar acompanyat pel ministre d’Exteriors, una cosa que, segons va afirmar, no passa sempre en l’actualitat.
L’emèrit va defensar la monarquia com a garant d’"estabilitat" i "unitat" i va recolzar tradicions com la tauromàquia davant de posicions crítiques d’una part de l’esquerra. A més, es va referir al paper de la princesa Elionor, de la qual va dir que "hauria d’estar més en primera línia" per la imatge que projecta de la institució. Les seves declaracions van revifar el debat polític entorn de la seva figura, marcada per la sortida a Abu Dhabi el 2020 després de la polèmica per les seves finances, i van arribar en un moment en què es discutia la seva possible tornada permanent a l’Estat espanyol.
