L’esquerra mundial contra la guerra
Líders progressistes de tot el món van voler agrair a Pedro Sánchez l’acollida al Global Progressive Forum celebrat a la Fira i van reclamar una reacció unitària davant l’auge de l’extrema dreta i dels mètodes de Trump. Els polítics convidats van defensar el dret internacional, la reforma de l’ONU i la pau.
Irene benetI. B.Quim BertomeuQ. B.
EUA
Sanders, Clinton i Mamdani demanen unitat davant Trump
"Permeti’m començar donant les gràcies al president Pedro Sánchez i al lideratge progressista de tot el món en moments de crisi i confrontació". Amb aquesta crida a la solidaritat internacional, Zohran Mamdani, alcalde de Nova York, ahir la seva intervenció en el Global Progressive Forum de Barcelona, una cita en la qual diversos dirigents van reclamar més coordinació per fer front a l’avenç de Donald Trump. Mamdani va situar el focus en els problemes quotidians que marquen la vida d’àmplies capes de la població. "Com a alcalde, quan passejo pel carrer veig la lluita dels meus conciutadans a la ciutat més cara dels Estats Units", va compartir, abans de demanar una resposta coordinada dels progressistes. Després del discurs, el senador per Vermont Bernie Sanders va insistir en la mateixa idea de cooperació, però amb un to més combatiu. L’exsecretària d’Estat Hillary Clinton va tancar amb un missatge centrat en les demandes socials i en la necessitat de reconstruir la confiança en un context de confusió. Va posar el focus en "la seguretat, la dignitat i les oportunitats"..
Brasil
Lula denuncia la geopolítica que justifica les guerres
El president del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, va denunciar a Barcelona la deriva bel·licista liderada pels Estats Units, amb el genocidi d’Israel a Gaza, i els atacs dels EUA i Israel contra l’Iran que han obert una nova guerra. "Per l’amor de Déu, compleixin la seva obligació de garantir la pau del món i parin aquesta bogeria de la guerra, perquè el món no la suporta més", va reclamar Lula, que també va defensar que "cal restituir la credibilitat de l’ONU".
"La invasió de l’Iraq va ser una mentida, la destrucció de Líbia va ser una altra mentida i el genocidi a Gaza n’és una altra", va afirmar davant una audiència que es va posar dreta. Lula, que va assenyalar sense embuts els EUA de Trump com a creador de successives guerres, va alertar que el món viu una deriva perillosa: "Avui tenim la quantitat de conflictes armats més gran des de la Segona Guerra Mundial". I davant aquest escenari, va insistir en una idea de fons: "Defensar la política internacional avui és defensar un multilateralisme reformat i defensar que prevalgui el dret sobre la força i que la pau prevalgui sobre la guerra".
Mèxic
Sheinbaum nega una crisi diplomàtica amb Espanya
La trobada de líders progressistes mundials a Barcelona no només ha servit per reivindicar el paper de l’esquerra en la resolució dels conflictes actuals, sinó que també ha propiciat un acostament entre Mèxic i Espanya, unes relacions que en els últims anys no han estat fàcils. El motiu és el malestar que el Govern mexicà ha mostrat de manera cíclica pel menyspreu que considera que les autoritats espanyoles han tingut davant els excessos comesos durant la conquesta d’Amèrica. Ahir, les diferències es van suavitzar. La primera a fer un pas va ser la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, present en la IV reunió del fòrum en defensa de la democràcia. A l’arribar a la cita, en unes breus declaracions als periodistes, va assegurar que no hi ha "crisi diplomàtica" amb Espanya i va dir que mai n’hi ha hagut. "És molt important que es reconegui la força dels pobles originaris per a la nostra pàtria", va remarcar. Dins de la cimera, en què Espanya exercia d’amfitriona, Claudia Sheinbaum va tenir un paper protagonista i va anunciar que Mèxic acollirà la pròxima edició del fòrum el 2027.
Catalunya
Illa apel·la al seny per fer front a l’onada reaccionària
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va participar ahir en l’acte de clausura de la Mobilització Progressista Global. En el seu discurs, davant d’unes 5.000 persones que es van desplaçar fins a la Fira a l’Hospitalet de Llobregat, va llançar un missatge d’optimisme respecte a l’"onada reaccionària" que afecta el món. Segons ell, es pot derrotar: "Res és inevitable, res està escrit". Per Illa, la lluita contra els extremismes, que es manifesten tant amb l’auge de l’extrema dreta com amb els conflictes bèl·lics a l’Iran o Gaza, té dos punts de partida. El primer, proclamar als quatre vents que s’està disposat a lliurar la batalla. Ho va dir en tres idiomes: "No tenim por, no tenemos miedo, we are not afraid". La segona qüestió clau és "deixar de queixar-se i actuar". "El món viu una onada d’extremismes, però no oblidem que totes les onades, per molt altes que siguin, moren a la vora", va proclamar en una intervenció en la qual va combinar català i castellà i algunes paraules en anglès. Illa va apel·lar al seny per tenir èxit en el combat: "El seny és una manera de liderar i conviure, de servir i no dominar, de convèncer i no imposar.
