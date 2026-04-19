Hezbol·là hi nega la implicació
Mor un soldat francès de l’ONU al Líban
El Periódico
Un soldat francès de la Força Provisional de l’ONU al Líban (FINUL) va morir ahir en un atac al sud del país on van resultar ferits tres efectius més. França va assenyalar com a responsable Hezbol·là. "Tot apunta que la responsabilitat d’aquest atac recau en Hezbol·là. França exigeix a les autoritats libaneses que detinguin immediatament els culpables i assumeixin les responsabilitats juntament amb la FINUL", va afirmar Emmanuel Macron en un missatge a les xarxes socials, recollit per Efe. La ministra de Defensa, Catherine Vautrin, va assegurar que el soldat va caure en una emboscada quan participava en una missió de la FINUL d’obertura d’itinerari i va acusar "un grup armat" que li va disparar "a curta distància". "Ferit immediatament per un tret amb arma lleugera, va ser socorregut enmig del tiroteig pels seus camarades, que no van aconseguir reanimar-lo", va afegir la ministra, que va retre homenatge al soldat i va assegurar que "França no oblidarà".
Hezbol·là va negar poc després qualsevol implicació en l’atac mortal contra cascos blaus francesos al sud del Líban. "Hezbol·là nega tenir relació amb l’incident ocorregut amb la FINUL", segons un comunicat. També va demanar "actuar amb prudència (...) abans d’atribuir responsabilitats sobre l’incident, esperant els resultats de la investigació de l’Exèrcit libanès".
