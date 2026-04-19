Perfil baix mediàtic fora d’Espanya
La premsa internacional ignora la cimera
Ana Cabanillas
La cimera de líders progressistes va passar desapercebuda per la premsa internacional. La falta d’atenció es fa notable a Europa, on països com Alemanya, França, Itàlia o el Regne Unit no han seguit la cita de Barcelona. L’escàs impacte s’atribueix a l’absència de líders dels 27 i al poc suport de la Comissió Europea, que l’interpreta més com a fòrum polític que com a espai geopolític.
A Alemanya, mitjans com Frankfurter Allgemeine Zeitung o Der Spiegel no van informar de la trobada; tampoc ho van fer Financial Times o The Guardian al Regne Unit, ni Le Monde o Le Figaro a França. Itàlia va oferir una cobertura mínima a La Stampa i La Repubblica, mentre el Corriere della Sera no li va parar atenció.
Als Estats Units, Reuters va anunciar la cimera i Associated Press va publicar algunes informacions que van ser recollides per The Washington Post. The New York Times no la va cobrir, malgrat que sí que va esmentar Sánchez com a "superheroi progressista" per a una part de l’esquerra internacional. La BBC va recollir reaccions al Brasil, on es va qüestionar la presència de Lula i es va destacar el to moderat que fa servir cap a Trump.
A Llatinoamèrica, l’impacte també va ser limitat: a Mèxic, Colòmbia i el Brasil amb prou feines va tenir presència en portades, si bé alguns mitjans van recollir declaracions dels seus líders.
