Perfil baix mediàtic fora d’Espanya

La premsa internacional ignora la cimera

El públic segueix el plenari del Global Progressive Mobilisation a Barcelona / Jordi Otix / EPC

Ana Cabanillas

Madrid

La cimera de líders progressistes va passar desapercebuda per la premsa internacional. La falta d’atenció es fa notable a Europa, on països com Alemanya, França, Itàlia o el Regne Unit no han seguit la cita de Barcelona. L’escàs impacte s’atribueix a l’absència de líders dels 27 i al poc suport de la Comissió Europea, que l’interpreta més com a fòrum polític que com a espai geopolític.

A Alemanya, mitjans com Frankfurter Allgemeine Zeitung o Der Spiegel no van informar de la trobada; tampoc ho van fer Financial Times o The Guardian al Regne Unit, ni Le Monde o Le Figaro a França. Itàlia va oferir una cobertura mínima a La Stampa i La Repubblica, mentre el Corriere della Sera no li va parar atenció.

Als Estats Units, Reuters va anunciar la cimera i Associated Press va publicar algunes informacions que van ser recollides per The Washington Post. The New York Times no la va cobrir, malgrat que sí que va esmentar Sánchez com a "superheroi progressista" per a una part de l’esquerra internacional. La BBC va recollir reaccions al Brasil, on es va qüestionar la presència de Lula i es va destacar el to moderat que fa servir cap a Trump.

A Llatinoamèrica, l’impacte també va ser limitat: a Mèxic, Colòmbia i el Brasil amb prou feines va tenir presència en portades, si bé alguns mitjans van recollir declaracions dels seus líders.

