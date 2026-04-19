Trobada històrica a Catalunya
El progressisme mundial agafa impuls a Barcelona davant l’onada reaccionària
Sánchez i Lula, exhibint unitat contra la guerra, clausuren una cita global que ha apel·lat a la defensa incondicional del dret internacional i contra els mètodes de Trump
«Els ultres no criden perquè guanyen, sinó perquè se’ls acaba el temps», va dir el president espanyol
Quim Bertomeu
Líders, activistes i acadèmics progressistes de tot el món es van reunir divendres i ahir a Barcelona amb l’objectiu d’intentar plantar cara a l’onada reaccionària que impacta el món. No van trobar la fórmula màgica per combatre Donald Trump, ni les solucions immediates als problemes que turmenten la majoria de societats en què càpiga l’extrema dreta, però sí que van aconseguir un fil per començar a estirar: van exhibir unitat, es van prometre fortalesa i es van donar un bany d’esperança convençuts que la batalla, almenys, no estava perduda. Només el temps dirà si tenen raó.
La cimera progressista es va desenvolupar durant 48 hores a tres escenaris diferents, tots diferents, però alhora connectats i simultanis. Divendres, al Palau de Pedralbes, es va convocar la cimera bilateral Espanya-Brasil per exhibir Pedro Sánchez i el president brasiler, Luiz Inácio Lula da Silva, units en el no a la guerra. Ahir, a la Fira de Barcelona, es van reunir una vintena de líders mundials al fòrum En defensa de la democràcia per reivindicar una reforma de l’ONU perquè al món triomfés el respecte al dret internacional i no el desordre de Trump. La cirereta del pastís, el tercer escenari, va ser la Mobilització Progressista Global: diversos partits socialistes van llogar un pavelló de la Fira per debatre i cercar durant 48 hores respostes als problemes que havia desencadenat l’onada reaccionària des de l’estret d’Ormuz fins a la cohesió de moltes societats als cinc continents.
Una crida a l’acció
El colofó de la cimera progressista va arribar ahir amb un acte de clausura en què van desfilar líders progressistes de tot el món. Van ser cinc hores de míting ininterromput, de vegades encès, altres tediós, on es van condensar els missatges amb un denominador comú: l’optimisme i una crida a l’acció. "Si volem sortir d’aquest embolic hem de fer molt més que resistir aquestes coses terribles que fan Trump i dictadors similars", va dir l’excandidat a la vicepresidència dels Estats Units, Tim Walz. "Condemneu aquestes monstruositats, continueu fent pressió", va afegir.
Un dels discursos més seguits va ser el del president del Govern, Pedro Sánchez, que va exercir d’amfitrió i va veure en l’esdeveniment una oportunitat per consolidar-se com el principal líder del progressisme a Europa. La seva bandera també va ser la d’exhibir confiança: "Els ultres no criden perquè estiguin guanyant, criden perquè saben que el seu temps s’està acabant". També va demanar entonar "una i mil vegades el no a la guerra" i va reclamar "moral de victòria" als cinc mil assistents.
Durant la cimera es va poder escoltar, entre d’altres, Lula; el president de Colòmbia, Gustavo Petro; la de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i els expresidents Zapatero i Boric. També economistes com Gabriel Zucman i la premi Nobel de la pau María Ressa. I els que no hi van ser van enviar vídeos: Hillary Clinton, Bernie Sanders, Michelle Bachelet o l’alcalde de Nova York, Zohran Mamdani. "Permeti’m començar donant les gràcies a Sánchez i al lideratge progressista de tot el món", va dir el regidor.
El president brasiler, cofundador de l’esdeveniment juntament amb Sánchez, va ser el més contundent al denunciar la deriva bel·licista liderada pels Estats Units, amb el genocidi d’Israel a Gaza i els atacs contra l’Iran. "Per l’amor de Déu, compleixin la seva obligació de garantir la pau del món i parin aquesta bogeria de la guerra", va reclamar. També hi va intervenir el president de Sud-àfrica, Cyril Ramaphosa, que va defensar portar Netanyahu davant el Tribunal Internacional de Justícia: "Avui veiem que a Gaza, així com a Cisjordània, s’està produint un veritable genocidi".
L’optimisme que es respirava en la cimera venia accelerat per tres fets recents: la derrota d’Orbán a Hongria; les turbulències entre Trump i Meloni i la decisió del Papa d’assumir un paper rellevant en l’antitrumpisme. Van ser esquerdes que es van assenyalar com a símptomes que l’onada reaccionària començava a cedir. Fins i tot Trump va respondre als missatges des de Barcelona i va assenyalar a Truth Social que Espanya "fa pena" i no contribueix "pràcticament en res a l’OTAN".
Aparador per a Illa i Collboni
La cimera progressista també va tenir una vessant catalana. Va servir d’aparador per al president de la Generalitat, Salvador Illa, i l’alcalde, Jaume Collboni. Illa va tenir trobades bilaterals amb Lula i amb el president de l’Uruguai, Yamandú Orsi, i tenia previst fer-ho amb Claudia Sheinbaum. També va llançar el seu missatge: "Res és inevitable i res està escrit". Ningú pot estar segur, però del que es tractava aquests dies era de pensar que tot és possible.
