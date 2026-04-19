Sánchez desembarca aquest diumenge en la precampanya andalusa per mostrar suport a Montero
El president del Govern i secretari general del PSOE,
, desembarca aquest diumenge en la precampanya de les eleccions andaluses en un acte organitzat per aquesta formació a la localitat de Huelva de Gibraleón.
Sánchez viatjarà a
per acompanyar la candidata socialista a la Junta, María Jesús Montero, secretària general del PSOE andalús, que també participarà en el míting socialista.
El cap del Govern arriba a la precampanya andalusa després de protagonitzar dissabte una intensa activitat a Barcelona, on va clausurar la IV Cimera en defensa de la Democràcia i un Fòrum Progressista internacional, on va estar acompanyat per caps d’Estat com el president brasiler, Luiz Inácio Lula da Silva, i els mandataris de Mèxic, Colòmbia, Sud-àfrica i Uruguai, així com representants d’altres governs progressistes.
María Jesús Montero, per la seva banda, va presidir dissabte una foto de família de les candidatures provincials socialistes per a les eleccions autonòmiques del 17 de maig.
Montero va haver de suspendre l’acte públic que tenia previst celebrar aquest dissabte a Dos Hermanas amb els cinc expresidents socialistes de la Junta d’Andalusia, després de conèixer-se la mort de l’excap de l’Executiu andalús José Rodríguez de la Borbolla.
