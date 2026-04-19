Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
C-55Protesta contra ICLPlanta biogàs a Sant FruitósPlans cap de setmanaCoffee partySopar AlthaiaRosalíaConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Mètode personal

Sánchez es reinventa com a líder tiktoker

Pedro Sánchez Perros TikTok Foto

Pedro Sánchez Perros TikTok Foto

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

"Hi ha un mem que m’encanta, ‘más sabe Perro Sánchez por perro que por Sánchez’", feia broma el president del Govern una setmana abans de les eleccions generals del 2023. Més enllà de la facècia, el que crida l’atenció era l’escenari: el pòdcast La pija i la quinqui. Aquell moviment per acostar-se al vot jove l’ha portat a convertir-se en paradigma del polític tiktoker, amb vídeos més personals i allunyats del format institucional, com house tours o recomanacions.

Aquesta evolució l’explica Eva Campos-Domínguez, que és experta en comunicació política de la Universitat Complutense de Madrid, que assenyala que Sánchez està "intentant cada vegada més acostar-se a un públic molt concret que és la joventut" i per això aposta per la seva "xarxa predominant". En la mateixa línia, el doctor en Comunicació Rubén Rivas apunta que ja llavors buscava transmetre una "sensació de proximitat" i que ara pretén que "no es vegi la política d’una manera tan rígida". Campos-Domínguez afegeix que "barreja comunicació institucional amb personalització i humanització", mentre Ainhoa Torres remarca que "treu partit de la connexió emocional" per introduir missatges polítics sense rebuig.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
