Sense Pressupostos de l’Estat
740 milions més per a Defensa sense l’aval del Congrés
El Govern ha apujat en 2.875 milions la partida del 2026 mitjançant mecanismes legals
Iván Gil
Sense Pressupostos actualitzats i sense majories parlamentàries clares, el Govern continua apujant la despesa en defensa a través de mecanismes que esquiven l’aval del Congrés. Només en l’últim Consell de Ministres es va donar llum verda a acords en despesa militar per un valor de 740 milions d’euros. Una xifra significativa que representa prop del 35% del total de partides aprovades des de començament d’any. L’augment del pressupost en defensa s’enfila així fins als 2.875 milions durant aquest 2026. En el mateix Consell de Ministres en què es va aprovar el decret per a la regularització extraordinària de migrants es va autoritzar un acord marc per adquirir vehicles tot terreny a fi de reforçar les Forces Armades.
Instrument europeu
Es tracta d’un contracte de 724 milions per al qual es fa ús de l’instrument de finançament de la Unió Europea d’acció per la seguretat d’Europa (SAFE, per les sigles en anglès). L’acord marc incorpora una addenda que també contempla la participació de Portugal. L’altra partida en despesa militar autoritzada durant l’últim Consell de Ministres és per a pràctiques d’un simulador d’aeronaus de l’Exèrcit per un valor de 15,6 milions d’euros.
A càrrec del fons de contingència es van aprovar 698 milions d’euros en un Consell de Ministres el 10 de febrer per fer front a la despesa de missions de pau a l’estranger. Més recentment, el 10 de març, es va aprovar una altra partida per a Defensa de 1.339 milions "amb la finalitat d’atendre necessitats ineludibles" mitjançant una transferència d’Hisenda. Aquest últim és un dels mecanismes més habituals, juntament amb els suplements de crèdit. La partida per a l’adquisició de vehicles de l’Exèrcit d’alta mobilitat tàctica és la més voluminosa després dels 1.000 milions compromesos al març per a ajuda militar a Ucraïna. En aquest cas, també s’ha fet ús de l’instrument de finançament posat en marxa per la Comissió Europea. Des del començament de la invasió russa a Ucraïna, el 2022, el Govern ha dedicat 3.795 milions d’euros per donar suport militarment a aquest país.
Crítiques de Sumar
Pedro Sánchez va garantir a Volodímir Zelenski durant l’última trobada que van fer al palau de la Moncloa que Espanya continuaria donant suport a Ucraïna "el temps que faci falta fins que s’aconsegueixi una pau justa i duradora". En aquella mateixa trobada es van ratificar acords per "cofabricar" en l’àmbit de la indústria de defensa, incloent-hi sistemes de radars d’atac profund o míssils d’alta precisió. La titular de Defensa, Margarita Robles, també va avançar la setmana passada al seu homòleg ucraïnès, Mikhailo Fédorov, que Espanya continua treballant en nous projectes d’assistència militar per al 2026. Els socis d’investidura de l’arc esquerre han qüestionat recurrentment aquestes partides i fins i tot Sumar ha arribat a presentar observacions a l’hora d’aprovar-les en el Consell de Ministres.
