Albin Kurti, Primer ministre de Kosovo: "Espanya hauria d’haver reconegut Kosovo fa molt, encara hi és a temps"
El mandatari, presoner dels serbis en la guerra, assegura que el seu país ha avançat en democràcia i justícia social
«Més del 90% de la nostra població vol entrar a la UE. Serà també bo per a la UE»
Irene Benedicto
¿Què li diria al lideratge polític espanyol sobre el reconeixement de Kosovo?
Li diria que Espanya no hauria d’equiparar el cas de Kosovo amb les seves pròpies tensions territorials. Sèrbia va cometre un genocidi; no es poden establir paral·lelismes entre Madrid i Belgrad. No hi ha comparació possible i Espanya hauria d’haver reconegut Kosovo fa ja molt de temps, tot i que encara està a temps de fer-ho. Jo treballo per això i espero que ho faci. No tenim cap disputa amb Espanya. No hi ha obstacles per reconèixer Kosovo. Com abans canviï això, millor.
¿Hi ha hagut avenços amb Espanya que li donin esperança?
Durant el mandat del president Sánchez hem tingut el reconeixement dels passaports de Kosovo i la liberalització de visats per a Schengen, així que l’atmosfera entre els nostres dos països és molt millor. Per això és important comptar amb el reconeixement d’Espanya: això ens ajudaria en el procés d’accés a la UE. A Brussel·les sempre ens han dit que els cinc països que no reconeixen Kosovo suposen un obstacle.
¿Per què hauria de ser reconegut Kosovo?
Som el país més democràtic dels Balcans Occidentals, segons assenyalen múltiples organitzacions com Freedom House, Transparency International o el World Justice Project, que avaluen l’Estat de dret, la lluita contra la corrupció, les llibertats civils i els drets polítics. És important reconèixer el nostre progrés. Hem avançat en tots els índexs democràtics. El PIB per càpita és avui tres vegades més alt que el 2008 i hem reduït les desigualtats i millorat la justícia social.
¿Com avança el procés d’adhesió a la UE?
Les relacions amb la UE són bones. Portem més d’una dècada aplicant l’Acord d’Estabilització i Associació amb la UE. En l’últim informe, de l’octubre del 2025, de 38 àrees Kosovo va progressar en 35 i en les altres tres no hi va haver retrocés. El nostre principal soci comercial és la Unió Europea. A Kosovo som 1,6 milions d’habitants, però hi ha almenys un milió més en la diàspora, més del 80% a la UE, cosa que basteix ponts socials i també per a la inversió i el comerç. El que necessitem ja mateix és obtenir l’estatus de candidat i poder començar a abordar les reformes de l’administració pública i del poder judicial que ens demanin.
¿Continua volent el poble kosovar entrar a la UE?
Sense cap mena de dubte. Més del 90% de la població vol entrar a la UE. De vegades la moral decau quan Brussel·les ens dona negatives, però després es recupera. I l’entrada també serà bona per a la UE: la seva frontera exterior es reduirà en més de 3.000 quilòmetres amb l’entrada dels Balcans Occidentals. Això millorarà la seguretat: una Unió més gran, però amb una frontera exterior més curta. Mentre Rússia s’amplia violentament, soc un defensor que la Unió Europea s’hauria d’ampliar de manera pacífica.
¿Com viuen la guerra d’Ucraïna des dels Balcans?
Les imatges de la matança de Butxa ens van tornar al trauma del genocidi de 1999. Més de 10.000 civils desarmats van ser assassinats, unes 20.000 dones van ser violades, 120.000 cases van ser destruïdes o cremades, 860.000 albanokosovars van ser expulsats i almenys mig milió més van ser desplaçats interns. Però pensàvem que la nostra seria l’última gran guerra a Europa. Això ens va mostrar que els poders autocràtics es tornen a imposar si veuen l’oportunitat. Nosaltres vam entendre que la lluita d’Ucraïna està al servei de la defensa de la democràcia i vam sortir en la seva ajuda, militar i humanitària. Mai hi va haver vacil·lació entre la gent de Kosovo sobre quin costat és el correcte i el just.
¿El preocupa que Ucraïna pugui tenir una via ràpida cap a la UE, abans que Kosovo?
Tothom que vulgui entrar a la UE, que sigui prodemocràtic, progressista i tingui una posició clara davant el Kremlin, compta amb el nostre suport. L’enveja no té cabuda. Així que, si Ucraïna entra a la UE, endavant. Com més ràpid, millor. Recordo que quan la presidenta Ursula von der Leyen va entregar el qüestionari per a l’adhesió al president Zelenski, jo em vaig posar molt content. No estic content que encara no me l’hagi donat a mi, però sí que l’hi donés al president Zelenski. Mai permetré que el meu judici sobre una cosa justa quedi enfosquit per una cosa que nosaltres no tenim.
¿Creu que hi pot haver normalització amb Sèrbia sense reconeixement mutu?
El president de Sèrbia té una excel·lent relació amb el primer ministre Orbán i és un bon amic del president Putin. No sorprèn que fos ministre de Propaganda de Milosevic el 1999, quan l’exèrcit i la policia de Sèrbia cometien genocidi i neteja ètnica al meu país, una cosa que continuen negant, malgrat les sentències fermes del Tribunal Penal Internacional per a l’ex Iugoslàvia. No és possible normalitzar les relacions entre Kosovo i Sèrbia sense reconèixer els crims del passat. Per a la reconciliació necessitem justícia i confiança mútua. No som aquí, però participem en un diàleg entre Kosovo i Sèrbia a Brussel·les que va portar a un acord de normalització. El president de Sèrbia ho va acceptar, però al final es va negar a firmar-lo.
¿Van començar les relacions en aquell moment?
Des d’aquella negativa, Sèrbia ha portat a terme diverses incursions al nostre territori. El 2023 van segrestar tres dels nostres policies i van matar un sergent. El 2024 van volar una infraestructura crítica que proporciona aigua a més de la meitat de Kosovo. Hi ha hagut provocacions contra la nostra sobirania i la nostra pau. No obstant, ja no hi ha dins de Kosovo estructures vinculades a Sèrbia que operin al marge de l’Estat i puguin desafiar la seva autoritat. L’únic que els queda és enviar de vegades paramilitars o drons per provocar-nos. Però nosaltres som cada vegada més forts amb la nostra policia i el nostre Exèrcit.
¿Quina experiència personal li va deixar aquella guerra?
Vaig estar a la presó durant la guerra. El primer any va ser en condicions que s’assemblaven a les d’un camp de concentració. Després, amb la retirada de la policia i de l’Exèrcit serbi de Kosovo, em van traslladar amb 2.000 presos kosovars a presons a Sèrbia. Jo vaig ser un dels que va sobreviure, però hi ha més de 1.600 desapareguts.
