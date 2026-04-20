Administració pública
Catalunya sotmet les seves normes a examen de l'OCDE i formarà 100 funcionaris per fer-les més eficients
Es tracta de la primera comunitat autònoma que se sotmetrà a una avaluació amb estàndards internacionals en un procés que s'allargarà fins al juliol del 2027
Sara González
No es tracta només d'aprovar lleis, sinó que aquestes normes deixin de ser camins inescrutables i feixucs i, per contra, siguin clares, eficaces i tinguin resultats per a la ciutadania, les empreses i les administracions. Aquest és precisament l'objectiu que persegueix la col·laboració que ha signat el Govern de la Generalitat amb l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) per reforçar la millora de la regulació a Catalunya. Per fer-ho, es formarà un centenar de funcionaris durant un procés d'anàlisi, tallers i avaluacions que s'allargarà fins al juliol del 2027.
"Aquest no és només un exercici tècnic, és una aposta política per servir millor la ciutadania", ha resumit el secretari del Govern, Javier Villamayor, durant la jornada en què s'ha donat el tret de sortida a l'estudi inicial que elaborarà l'OCDE. Catalunya es converteix així en la primera autonomia a sotmetre les seves normes a un examen d'aquest tipus sota estàndards internacionals amb el repte al davant que les seves polítiques tinguin un abast més gran i les seves lleis i decrets no siguin "un laberint opac", sinó una "eina per generar confiança".
Aconseguir-ho, ha defensat Villamayor, és "una necessitat" en un moment de transformacions profundes que requereixen respostes urgents, com el canvi climàtic, el 'boom' de la intel·ligència artificial o la pressió sobre l'habitatge. Ha admès que no és fàcil en temps de "complexitat i incertesa", però que és imprescindible afrontar-ho perquè les polítiques públiques funcionin, siguin comprensibles i no impliquin càrregues feixugues i es puguin aplicar amb recursos reals. Preocupa especialment a la Generalitat com cooperar i compaginar la regulació amb els diferents nivells institucionals: català, estatal, local i europeu.
La preocupació per les normes complexes
El director adjunt de la governança pública de l'OCDE, Janos Bertok, ha definit com un "desafiament" la tasca que tenen al davant i ha recordat que l'última enquesta que ha fet l'organisme mostra que quatre de cada cinc empreses "pateixen per les normes complexes", una perspectiva que ha titllat d'"alarmant". El cap d'unitat de la divisió de política regulatòria de l'organisme, Daniel Trnka, ha concretat que faran una feina comparativa amb la situació d'altres països per disposar d'una bateria de recomanacions i plans d'acció; s'impartiran tallers formatius perquè un centenar de funcionaris disposin de les eines per millorar l'impacte regulatori i que cada sis mesos s'aniran fent informes de progrés i de revisió.
"No som aquí per tirar-vos floretes, tampoc per assenyalar-vos amb el dit i dir que tot ho feu fatal. Volem que sigueu oberts amb nosaltres", ha demanat Trnka dirigint-se a la Generalitat i als representants del món econòmic, social i local presents, a qui el Govern ha dit voler escoltar i que han participat en una taula rodona per fer aportacions en àmbits prioritaris com el de l'habitatge.
La Generalitat, que emmarca aquesta iniciativa en la reforma de l'administració que abandera l'executiu de Salvador Illa, ha assegurat que en aquest mandat ja s'estan fent "esforços" de simplificació normativa i d'avaluació de l'impacte de la regulació, però que és conscient que "encara hi ha distància entre la teoria i la traducció pràctica" perquè no sempre s'analitza què passa abans d'aprovar lleis o què succeeix quan ja són en vigor. "No volem que aquest informe es quedi en un calaix", ha assegurat Villamayor per solemnitzar el compromís del Govern de complir amb allò que l'OCDE determini.
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- L’alcaldessa de Callús presentarà denuncia per les destrosses
- El sabotatge a la via de la potassa va deixar sense internet els pobles de Súria a Solsona durant 6 hores
- Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga
- Presó sense fiança per a 4 dels detinguts per l'homicidi de Vilafruns
- Detingut el conductor del cotxe que va xocar contra una moto a Fonollosa anant begut
- Pere Venturós, cuiner: «M’agrada que em cuinin perquè fer-ho és un acte d’amor cap als que t’envolten»