La sortida de Maduro del poder
Delcy Rodríguez respon als insults de "mona" i demana als veneçolans allunyar-se del "classisme i el racisme"
La "presidenta encarregada" al·ludeix als càntics que es van sentir durant l'acte de Machado a Madrid en el balanç dels seus tres mesos de govern
Abel Gilbert
"Units estem obrint el camí del retrobament nacional. Un camí desproveït de classisme i de racisme". La "presidenta encarregada", Delcy Rodríguez, es va prendre quatre minuts per demanar paciència als veneçolans en fer un balanç dels seus primers 100 dies al capdavant del Poder Executiu que va quedar vacant amb el "segrest" de Nicolás Maduro. En aquest breu discurs va fer una clara al·lusió a un fet que va tenir lloc durant el míting de l'opositora María Corina Machado a Madrid, on la mandatària provisional va ser anomenada "mona". L'incident es va assenyalar de passada, però no va passar inadvertit per al Govern ni per a l'oposició que intenta recuperar els carrers i la iniciativa. De fet, el ministre d'Interior i Justícia, Diosdado Cabello, havia qualificat hores abans de "terribles" aquestes paraules i va assegurar que "no van ser només contra la Delcy", sinó "contra la dona veneçolana".
Al·locució de Rodríguez va estar principalment centrada en la sèrie de mesures i episodis que van succeir a partir del 3 de gener i que han canviat el país sud-americà de manera substancial. "Reconec les grans expectatives de la nostra població, i els nostres equips treballen per aconseguir les millores en terminis raonables i amb fets verificables, però estem fent els primers passos".
El missatge gravat va permetre a Rodríguez destacar el camí recorregut pel Govern interí sota la tutela nord-americana. La "presidenta encarregada" va dir que han transcorregut tres mesos marcats per un declivi del clima de confrontació que estableix les bases d'una societat reconciliada després d'anys de conflicte intern. L'economia ha millorat i també la seguretat. "Veneçuela se situa entre els països més segurs de la regió amb tres homicidis per cada 100.000 habitants".
Segons la mandatària interina, el PIB creix a una taxa del 8% en gairebé 20 trimestres consecutius i l'economia seguirà el seu ritme ascendent gràcies al nou marc regulador de les activitats petroliera i minera que ha estat elogiat pels Estats Units. "Podem avançar sense renunciar mai a la sobirania sobre els nostres recursos", va dir Rodríguez, i va destacar que l'estatal Pdvsa produeix 1,1 milions de barrils diaris, malgrat que encara pesen sancions econòmiques contra el país. La renda petroliera li permet activar alguns programes socials. "En els pròxims mesos aquest creixement s'ha de sentir amb més força en aquells que més ho necessiten".
Sense menció a Maduro
Rodríguez va destacar la normalització de les relacions amb el Fons Monetari Internacional (FMI), suspeses el 2019, una conseqüència directa del nou estat dels vincles diplomàtics i polítics entre Caracas i Washington, així com de l'aixecament de les sancions que pesaven contra la mateixa "presidenta encarregada" i el Banc Central (BCV).
El missatge del 19 d'abril es va escoltar enmig d'una "Gran Peregrinació Nacional per una Veneçuela sense Sancions i en Pau" que promou l'Estat i s'estendrà fins a l'1 de maig. "Aquests 100 dies no són un punt d'arribada, sinó l'inici d'una etapa per recuperar l'esperança per tornar-nos a trobar entre veneçolans", va afegir Rodríguez, tot destacant la promulgació d'una Llei d'Amnistia per part de l'Assemblea Nacional que ha beneficiat més de 8.000 persones.
Les paraules de Rodríguez es van abstenir d'esmentar la situació judicial de Maduro a Nova York. Aquesta sobrietat ja no crida l'atenció dels analistes, més enfocats a seguir els efectes de l'obertura que s'està produint en els fets a partir del nou paper que pot exercir el BCV perquè Veneçuela es torni a connectar amb el sistema financer internacional. L'aixecament de les penalitzacions permet l'obertura i tancament de comptes bancaris, transferències de fons, serveis bancaris, remeses, pagaments amb targetes de dèbit i crèdit, l'ús de la cartera digital en dòlars i operacions de canvi de divises. S'espera un major flux de capitals que, gradualment, impacti en una economia dolaritzada.
- Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- L’alcaldessa de Callús presentarà denuncia per les destrosses
- El sabotatge a la via de la potassa va deixar sense internet els pobles de Súria a Solsona durant 6 hores
- Presó sense fiança per a 4 dels detinguts per l'homicidi de Vilafruns
- Manresa comença aquest dilluns a l'oficina de Correus i la Seguretat Social a atendre migrants per la regularització
- Detingut el conductor del cotxe que va xocar contra una moto a Fonollosa anant begut