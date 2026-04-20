Guerra a l'Orient Mitjà
L'elevada tensió a Ormuz i l'encreuament d'amenaces entre els EUA i l'Iran deixen en l'aire la segona ronda de negociacions
Teheran assegura que no assistirà a la reunió suposadament programada a Islamabad per a aquest dimarts, mentre el Pakistan continua amb els preparatius
Adrià Rocha Cutiller
Res no és segur i tot és a l'aire. Amb l'alto el foc temporal a l'Orient Mitjà caducant durant la matinada d'aquest dimecres, l'Iran i els EUA havien —en principi, segons ha assegurat el Pakistan— de reunir-se a Islamabad aquest dimarts, per a la segona ronda de negociacions.
La primera ronda, fa una mica més d'una setmana, va acabar en "fracàs", segons el vicepresident nord-americà, J.D. Vance. Aquest diumenge, Donald Trump va assegurar que la reunió tindria lloc, i que enviava al Pakistan el seu vicepresident, el cap negociador de la Casa Blanca, Steven Witkoff i el seu gendre, Jared Kushner.
Però hores més tard, mantenint el suspens, l'agència de notícies estatal iraniana, IRNA, va assegurar que Teheran rebutjava les converses: que no tindrien lloc. En aquesta guerra de girs, declaracions bombàstiques i amenaces constants, tanmateix, res no és clar. Les negociacions encara podrien produir-se. O no.
"Sembla que els nord-americans no són gens seriosos. Juguen a acusar-nos de tot. No podem esperar que diguin la veritat en res. De moment no tenim plans per a més converses amb els EUA", ha dit aquest dilluns al matí el portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià, Esmaeil Baqaeí, que, amb aquest «de moment», no ha tancat la porta a les converses.
El Pakistan, així i tot, ha multiplicat en les últimes hores la seguretat a Islamabad, la capital pakistanesa, i ha obligat a buidar l'hotel Serena, on es va celebrar la primera ronda de negociacions i on s'espera que pugui tenir lloc la segona. Fonts anònimes pakistaneses han assegurat a la premsa —un parell d'hores abans de la declaració de Baqaeí, això sí— que la reunió de dimarts continua en peu.
Una muntanya russa d'emocions
Divendres, tot semblava a prop d'estar ja fet: Trump es va donar un festí de missatges a les xarxes socials i entrevistes amb la premsa, en què assegurava que l'acord estava gairebé fet, i que l'Iran havia acceptat totes o gairebé totes les demandes nord-americanes, sobretot les que tenen a veure amb el programa nuclear iranià i el lliurament dels 440 quilograms d'urani altament enriquit que posseeix el país persa. Aquell mateix dia, divendres, Teheran va reobrir l'estret d'Ormuz, tancat des de l'inici de la guerra, el 28 de febrer.
Però Ormuz —davant el bloqueig continuat per part de Washington— va tancar dissabte, i oficials de la República Islàmica van sortir en massa contra Trump, assegurant que les posicions encara estaven molt allunyades. Dissabte, l'Iran va disparar contra dos mercants a l'estret. Aquest diumenge, els EUA van fer el mateix amb una embarcació persa.
"L'urani es quedarà al nostre territori. No seguirem cap data límit ni ultimàtum quan el que fem nosaltres és defensar els nostres interessos nacionals. Els EUA persisteixen en les seves posicions irreals i sense sentit", ha dit Baqaeí aquest dilluns.
Si no hi ha acord o pròrroga de l'alto el foc abans del dimecres de matinada, Washington ha amenaçat amb reprendre els bombardejos. "Els estem oferint un ACORD just i raonable, i espero que l'acceptin perquè si no, aleshores els EUA destruiran totes les centrals elèctriques i tots els ponts de l'Iran. Serà fàcil i ràpid... si no accepten l'acord", va dir Trump aquest diumenge a les xarxes socials. Atacar infraestructura civil expressament —com ha amenaçat i ja ha fet el multimilionari en múltiples ocasions durant la guerra— constitueix un clar crim de guerra. L'Iran també ha tingut com a objectiu instal·lacions civils, sobretot als països del Golf.
Amenaces encreuades
L'Iran, per la seva banda, també ha augmentat la intensitat de les seves amenaces. L'agència semioficial Tasnim va assegurar aquest diumenge a la nit que si la guerra torna a començar, aleshores la República Islàmica no només forçarà l'estret d'Ormuz —que suposa el 20% del total del comerç mundial de cru i gas— sinó que farà el mateix amb el pas de Bab al-Màndab, que separa l'oceà Índic i el mar Roig. Aquest estret és vital per a l'economia mundial i el comerç entre Europa i Àsia.
"Els terroristes nord-americans tenen una llarga experiència a crear enganys a través de les negociacions, i durant l'últim any han atacat dues vegades l'Iran mentre les converses tenien lloc. Aquesta vegada, l'Iran està plenament preparat, i considera l'escenari de la guerra molt més probable que la continuació de les negociacions", va declarar Tasnim aquest diumenge a la nit.
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- L’alcaldessa de Callús presentarà denuncia per les destrosses
- El sabotatge a la via de la potassa va deixar sense internet els pobles de Súria a Solsona durant 6 hores
- Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga
- Presó sense fiança per a 4 dels detinguts per l'homicidi de Vilafruns
- Detingut el conductor del cotxe que va xocar contra una moto a Fonollosa anant begut
- Pere Venturós, cuiner: «M’agrada que em cuinin perquè fer-ho és un acte d’amor cap als que t’envolten»