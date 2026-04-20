Guerra a l’Orient Mitjà
Israel confirma que un soldat israelià va destruir a cops de martell un Jesucrist al Líban
El ministre d'Afers Exteriors d'Israel, Gideon Saar, ha qualificat l'episodi de "greu i vergonyós" i avança que es prendran represàlies
Redacción
L'Exèrcit d'Israel ha anunciat que ha verificat l'autenticitat d'una imatge que circulava per les xarxes socials d'un soldat israelià colpejant amb un mall una estàtua de Jesús al sud del Líban. A la imatge, el soldat apareix amb un mall a punt de colpejar el cap d'una estàtua d'un Jesús crucificat que va caure de la creu.
L'Exèrcit va avançar que "es prendran mesures apropiades contra tots els involucrats", sense donar més detalls, i va assegurar que està treballant amb la comunitat per "restaurar l'estàtua al seu lloc". La imatge s'ha difós a X des que la va compartir el periodista palestí Yunis Tirawi diumenge.
Hi apareix un soldat de l'Exèrcit d'Israel, amb un martell llarg, colpejant la cara d'una talla de Jesucrist crucificat que ha estat despenjada de la creu on es trobava, i ha quedat invertida i recolzada a terra. La fotografia és en un espai obert, i no dins d'una església.
Segons Tirawi i el diari israelià 'Yedioth Ahronoth', la figura es trobava a l'aldea de Debel, al sector central del sud del Líban, que roman ocupat militarment per Israel.
"Greu i vergonyós"
El ministre d'Afers Exteriors d'Israel, Gideon Saar, ha qualificat aquest dilluns de "greu i vergonyós" l'incident en què un soldat israelià colpeja amb una maça la cara d'una figura de Jesucrist al sud del Líban, després que la investigació de l'Exèrcit confirmés que la fotografia publicada a través de les xarxes socials era autèntica.
"El dany a un símbol religiós cristià per part d'un soldat de les Forces de Defensa d'Israel (FDI) al sud del Líban és una cosa greu i vergonyosa", ha dit Saar, que ha aplaudit l'Exèrcit pel seu comunicat de condemna de l'incident i per la seva investigació sobre l'assumpte.
Així, ha expressat la seva "confiança" que "s'adoptaran les mesures estrictes necessàries contra qui dugués a terme aquest acte horrible". "Aquesta acció vergonyosa és totalment contrària als nostres valors", ha insistit el cap de la diplomàcia israeliana a través d'un missatge a les xarxes socials.
Israel demana disculpes
"Israel és un país que respecta les diferents religions i els seus símbols sagrats, i que defensa la tolerància i el respecte entre les fes", ha manifestat. "Demanem disculpes per aquest incident i davant de cada cristià els sentiments del qual van ser ferits", ha conclòs.
L'Exèrcit d'Israel va anunciar hores abans l'obertura d'una investigació al voltant del succés i va assegurar que contempla aquest incident amb "gran severitat", alhora que va incidir que aquest comportament "no concorda amb els valors que s'esperen de les seves tropes".
"Les FDI fins i tot estan treballant per ajudar la comunitat a restaurar la figura al seu lloc", va dir, alhora que va assenyalar que els militars israelians estan desplegats al sud del Líban, en el marc d'una nova invasió del país veí, "per desmantellar la infraestructura terrorista d'Hezbolá".
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- L’alcaldessa de Callús presentarà denuncia per les destrosses
- El sabotatge a la via de la potassa va deixar sense internet els pobles de Súria a Solsona durant 6 hores
- Presó sense fiança per a 4 dels detinguts per l'homicidi de Vilafruns
- Detingut el conductor del cotxe que va xocar contra una moto a Fonollosa anant begut
- Pere Venturós, cuiner: «M’agrada que em cuinin perquè fer-ho és un acte d’amor cap als que t’envolten»
- Què pots incloure al teu testament vital a Catalunya i per què convé revisar-lo amb els anys