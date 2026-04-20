Baròmetre d'abril
Enquesta CIS: El 65% dels espanyols són partidaris d'eliminar el canvi d'hora
Encuesta CIS: El PSOE se dispara a máximos de la legislatura, el PP se estanca y Vox pierde fuelle
Jose Rico
El 65,7% dels espanyols preferirien que Espanya acabés amb el canvi horari que es fa dues vegades l'any, segons recull el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) del mes d'abril, mentre que un 24,5% es decanta per continuar modificant l'hora al març i a l'octubre, i un 8,7% es mostra indiferent. El sondeig s'ha fet sobre 4.020 entrevistes a majors de 18 anys del 6 al 10 d'abril de 2026, una setmana després del canvi d'hora a Espanya.
En una segona pregunta, l'enquesta s'interessa per l'horari que preferiria la ciutadania. En aquest cas, el 66,4% opta per l'horari d'estiu, en què s'avança una hora el rellotge per aprofitar més la llum solar i es manté vigent fins a l'últim diumenge d'octubre. Per la seva banda, el 22% manifesta preferir l'horari d'hivern (octubre-març), en què s'endarrereix el rellotge una hora.
Aquest any, l'horari d'estiu va començar a Espanya la matinada del diumenge 29 de març, quan els rellotges es van avançar una hora, un canvi qüestionat des de fa anys, però que la Comissió Europea ha renovat fins al 2031. El Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) va publicar el 18 de març una comunicació que fixa les dates de l'horari d'estiu per als pròxims cinc anys, sempre amb l'últim diumenge de març com a referència.
El Govern espanyol és partidari d'acabar amb el canvi d'hora estacional. El president del Govern, Pedro Sánchez, va dir a l'octubre, quan es va passar a l'horari d'hivern, que no li veia sentit i que la ciència sosté "que ja no suposa un estalvi energètic i que trastoca els ritmes biològics".
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga
- L’alcaldessa de Callús presentarà denuncia per les destrosses
- El sabotatge a la via de la potassa va deixar sense internet els pobles de Súria a Solsona durant 6 hores
- Presó sense fiança per a 4 dels detinguts per l'homicidi de Vilafruns
- Detingut el conductor del cotxe que va xocar contra una moto a Fonollosa anant begut
- Pere Venturós, cuiner: «M’agrada que em cuinin perquè fer-ho és un acte d’amor cap als que t’envolten»