Article de 'The New York Times' sobre Sánchez
Espanya demanarà trencar l’acord d’associació de la UE amb Israel
El Govern ho sol·licitarà formalment demà en la reunió dels Vint-i-set
Ana Cabanillas
Pedro Sánchez va desembarcar ahir en el seu primer acte a la precampanya andalusa per a les eleccions del 17 de maig. Amb el lema del no a la guerra, el líder de l’Executiu va aprofitar el míting de Gibraleón ( Huelva) per fer un anunci de Govern, i va avançar que dimarts vinent el Consell de Ministres proposarà a la Unió Europea trencar l’acord d’associació amb Israel. Una manera de convertir el full de ruta institucional en munició de campanya, amb l’objectiu de fer una crida a la mobilització i revertir els pobres pronòstics electorals de la seva candidata, l’exvicepresidenta María Jesús Montero, que tindria el pitjor resultat històric del PSOE-A, quedant per sota del mínim de 30 diputats que Juan Espadas va aconseguir el 2022.
"Aquest dimarts el Govern d’Espanya portarà a Europa la proposta que la Unió Europea trenqui el seu acord d’associació amb Israel", va avançar en un acte a la ciutat andalusa, on va carregar contra el Govern israelià: "Viola el dret internacional i, per tant, viola els principis i valors de la Unió Europea; no pot ser soci de la UE", va defensar el president del Govern. El dirigent va avançar que demanarà el suport de la resta de països i va apuntar que és una mesura que "no és d’esquerres o de dretes". En la seva intervenció, el president del Govern va reclamar frenar Benjamin Netanyahu i posar fi als conflictes desencadenats a l’Orient Mitjà.
Pèrdues econòmiques
"Aquesta guerra, que és un immens error, no només està costant milers de vides humanes, també està costant milions de desplaçats a tota la regió de l’Orient Mitjà i bilions d’euros de pèrdues econòmiques i d’afectació a la butxaca de la gent, a la gent més corrent del nostre país. Per això demano als que van iniciar aquesta guerra que parin aquesta guerra i que parin els peus a Netanyahu", va defensar el president Sánchez.
La setmana passada una Iniciativa Ciutadana Europea va arribar a un milió de firmes de ciutadans procedents d’almenys set estats membres demanant que la UE suspengués totalment el seu acord d’associació amb Israel, i ara l’Executiu comunitari haurà de decidir, una vegada s’hagin verificat les firmes, què fer i respondre en un termini de sis mesos indicant les mesures a adoptar. La posició de Sánchez augmenta la pressió sobre la Comissió Europea a l’hora de posicionar-se. Una ofensiva europea que ja va iniciar en altres àmbits europeus, com el del festival d’Eurovisió, on va reclamar a l’expulsió d’Israel. L’escàs èxit de la missió en aquella ocasió va portar que RTVE abandonés el festival i renunciés a emetre’l a la radiotelevisió pública, en senyal de protesta.
El líder socialista confirma la que ja ha sigut una de les seves cartes a la campanya electoral de Castella i Lleó, on va enarborar el lema del no a la guerra per mirar de mobilitzar l’electorat progressista. En aquella cita, els socialistes van millorar expectatives respecte a les enquestes, amb un candidat –Carlos Martínez– conegut per ocupar l’alcaldia de Sòria des de fa gairebé dues dècades.
«L’escapista més talentós d’Europa»
The New York Times va publicar el cap de setmana passat un article en què afirma que Pedro Sánchez s’ha convertit en un «superheroi progressista» per a «molta gent de l’esquerra» pel seu enfrontament amb Donald Trump, que, lluny de ser una amenaça política per al líder d’esquerres, s’ha convertit en el seu salvador. «Ha anat al rescat de Sánchez a l’involucrar-lo en disputes globals que desvien l’atenció dels problemes interns del líder espanyol», afirma el rotatiu nord-americà en una anàlisi de Jason Horowitz, editor en cap a Madrid. «Trump és vist aquí com un salvavides en un mar d’escàndols que ajuden la supervivència de l’escapista més talentós d’Europa», afegeix.
