La líder opositora es desmarca
El Govern crida a "actuar amb contundència" davant els càntics "racistes" en l'acte polític de María Corina Machado a Madrid
A l'Executiu reiteren que es va oferir a la líder de l'oposició a Veneçuela mantenir una reunió amb Pedro Sánchez i mostren la seva sorpresa per la decisió de rebutjar-la
Iván Gil
Tal com es fa als estadis de futbol, la portaveu del Govern, Elma Saiz, s'ha manifestat favorable a actuar davant expressions racistes o xenòfobes en actes polítics després dels càntics de seguidors de María Corina Machado dissabte passat a la Puerta del Sol. Sense esmentar directament la Fiscalia, la també ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha cridat durant una entrevista a 'TVE' a "actuar amb contundència a través de les eines que tenim".
La mateixa líder de l'oposició de Veneçuela ha expressat aquest dilluns el seu rebuig als càntics durant la actuació del cantant Carlos Baute i mentre esperaven que la dirigent veneçolana sortís al balcó de la Real Casa de Correos, després de la seva reunió amb la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Fora mona!", en referència a l'actual presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, va ser un dels crits que es van sentir durant l'actuació de Baute, que en un moment de la seva actuació va arribar a unir-se als seus seguidors en el càntic, abans del discurs que la premi nobel de la pau va dirigir als concentrats al centre de Madrid.
La portaveu del Govern ha defensat que si alguna lliçó s'ha après "és que amb el racisme i la xenofòbia ja no n'hi ha prou de ser tebis, cal ser antiracistes". En aquesta línia, ha explicat que l'Executiu està actuant monitorant i posant el focus en aquest tipus de fets. "Ni en un estadi de futbol, ni en un comerç ni en una plaça; ens hi va molt", ha conclòs.
El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares, ha condemnat igualment els càntics racistes contra la presidenta de Veneçuela. "Quan es fa servir la Puerta del Sol per a proclames racistes, això no té cabuda a Espanya", va concloure en una entrevista a 'RNE'.
L'Ambaixada de Veneçuela a Espanya ha demanat perdó pels càntics racistes. "Aquesta Ambaixada expressa les seves més sinceres disculpes al poble d'Espanya, que coneix en la seva pròpia història l'horror del feixisme i dels crims d'odi", ha expressat l'ambaixadora veneçolana, Gladys Gutiérrez, en un comunicat recollit per 'Europa Press' emès aquest diumenge.
L'ambaixada ha condemnat especialment que les expressions es dirigissin contra una dona, en considerar que això configura "una forma de violència política basada en misogínia i racisme". El comunicat assenyala a més que dir "mona" a una dona constitueix "un acte de deshumanització incompatible amb els principis del dret internacional dels drets humans". Segons l'escrit, Veneçuela "denuncia categòricament aquests fets" i reafirma que les seves dones, "com a figures històriques i polítiques, no poden ni seran objecte de discursos d'odi, vingui d'on vingui".
"Portes de La Moncloa obertes"
Machado no s'ha reunit amb el president del Govern, Pedro Sánchez, en la seva visita a Espanya, malgrat la invitació de La Moncloa, per sí fer-ho amb el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, i el president de Vox, Santiago Abascal. Una decisió que la portaveu del Govern ha dit respectar, però sense deixar de mostrar la seva sorpresa per tenir les "portes de La Moncloa obertes". "Crida poderosament l'atenció la decisió que ha pres", s'ha limitat a apuntar per destacar que aquest executiu hauria donat "el suport més gran al poble veneçolà i el continua donant".
El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, va manifestar aquest dilluns, en el marc del Fórum Europa, que entén que María Corina Machado no hagi volgut reunir-se amb el president del Govern, Pedro Sánchez, perquè aquest "ha fet compadregueig i continua encara fent compadregueig amb el règim de Maduro", per la qual cosa "no té cap sentit".
En declaracions als mitjans de comunicació recollides per 'Servimedia' a la seva arribada a la trobada informativa que va organitzar a Madrid Nueva Economía Fórum, amb María Corina Machado, també es va mostrar contrari als càntics racistes, així com a insultar ningú. Amb tot, va matisar que "és evident que hi ha persones que insulten i després els molesta si els insulten". "Jo no estic d'acord amb els qui insulten ni amb els qui són insultats", va concloure.
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- L’alcaldessa de Callús presentarà denuncia per les destrosses
- El sabotatge a la via de la potassa va deixar sense internet els pobles de Súria a Solsona durant 6 hores
- Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga
- Presó sense fiança per a 4 dels detinguts per l'homicidi de Vilafruns
- Detingut el conductor del cotxe que va xocar contra una moto a Fonollosa anant begut
- Pere Venturós, cuiner: «M’agrada que em cuinin perquè fer-ho és un acte d’amor cap als que t’envolten»