Crisi a l’Argentina
La inflació i la corrupció col·loquen Milei a la corda fluixa
Unes declaracions durant el seu viatge a Israel reobren la polèmica sobre el seu futur polític
Abel Gilbert
Indiferent als perills del Pròxim Orient, i per prendre distància de les males notícies polítiques i econòmiques que arriben a les seves orelles, Javier Milei va decidir passar el cap de setmana passat a Israel. Abans d’iniciar el seu tercer viatge a aquest país des que va arribar al poder, va demanar "agrair al creador" per "tenir líders com Benjamin Netanyahu i Donald Trump". Els argentins, no obstant, van parar atenció a una altra frase seva de ressonàncies inquietants. "Si no ens acompanyen, no passa res, tots podem tornar a treballar en el sector privat". El descàrrec en una reunió d’empresaris va estar relacionat amb un present carregat d’incertesa que ha posat seriosament en qüestió les seves possibilitats electorals el 2027. La derrota a les urnes del seu amic Viktor Orbán va portar fins i tot diversos analistes a preguntar-se si a l’extertulià l’espera un destí similar.
Milei va guanyar els comicis del 2023 i es va sostenir fins i tot enmig de tempestes de tot tipus, no només pel suport de Trump, sinó per la promesa de derrotar del tot la inflació. Però aquest objectiu està posat en dubte després que el cost de la vida del març saltés al 3,4%. L’Institut Nacional d’Estadística i Censos (Indec) acaba de consignar que el 60% dels argentins guanyen menys d’un milió de pesos mensuals (620 euros), però una família de quatre persones va necessitar al març 876 euros per no ser pobre. Quasi la meitat dels ciutadans utilitzen la targeta de crèdit per comprar aliments a terminis als supermercats.
El mal humor s’agreuja per les denúncies de fets de corrupció que esquitxen els germans Milei en l’afer del criptogate, l’exadvocat presidencial Diego Spagnolo per l’escàndol dels sobrepreus dels remeis a l’Agència Nacional de la Discapacitat (Andis) i, a més a més, la sospita d’enriquiment indegut del cap dels ministres, Manuel Adorni. En aquest context cobra un altre sentit la frase del mandatari que "no passa res" perquè podria tornar al "sector privat", cosa que permetria a Milei cobrar mig milió de dòlars per cada conferència.
